Έφοδο στην Πολεοδομία Κατερίνης πραγματοποίησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., γνωστής ως «Αδιάφθοροι», στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση κυκλώματος με πιθανή συμμετοχή υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ιδιώτες πολιτικοί μηχανικοί και στελέχη της Πολεοδομίας. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκονται ο διευθυντής της υπηρεσίας, ένας προϊστάμενος και μία υπάλληλος.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για πιθανές παράνομες ενέργειες εντός της πολεοδομικής υπηρεσίας.

Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που αφορούσε υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στους χώρους της Πολεοδομίας και εξετάζουν φακέλους και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στον δεύτερο όροφο του δημαρχείου, όπου στεγάζεται η υπηρεσία, ενώ αναζητούνται στοιχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με την καταγγελία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της καταγγελίας ή για τις ακριβείς κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.