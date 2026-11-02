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Στην καταδίκη των πέντε αστυνομικών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας για βασανιστήρια σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του Βασίλη Μάγγου αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης τη Δευτέρα 2/11 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, η πειθαρχική μεταχείριση των αστυνομικών θα καθοριστεί με βάση τις δικαστικές εξελίξεις και τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ διευκρίνισε ότι εκκρεμούν ακόμη σχετικά ζητήματα.

Ειδικότερα, εξήγησε ότι σε περιπτώσεις καταγγελιών για αστυνομική βία, ο πειθαρχικός φάκελος αποστέλλεται και στον Συνήγορο του Πολίτη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία εξέτασης των στοιχείων.