Στις έρευνες που αφορούν τις υποθέσεις των φούρνων Χωριάτικο και της Pizza Fan μίλησε το πρωί της Δευτέρας 2/11η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου τονίζοντας πως «μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος κάποιου δημοσίου λειτουργού.

Όπως είπε στο ERTnews, έχουν εξεταστεί στοιχεία που αφορούν πιθανές επαφές με δημοσίους λειτουργούς, μεταξύ των οποίων και αστυνομικούς, ωστόσο δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής η άσκηση ποινικής δίωξης ή η ιδιότητα κατηγορουμένου για κάποιο από αυτά τα πρόσωπα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, όπου προέκυπταν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής αστυνομικών, υπήρχαν εσωτερικές υπηρεσιακές ενέργειες, όπως μετακινήσεις προσωπικού και έλεγχοι. Παράλληλα, σε συγκεκριμένη περίπτωση που αφορούσε υπόθεση στη Μύκονο, επιλήφθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ σχηματίστηκε και σχετική δικογραφία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επίσης σημείωσε ότι, εφόσον κατά την ανακριτική διαδικασία προκύψουν νέα στοιχεία για ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις από ένστολους ή άλλους δημοσίους λειτουργούς, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Pizza Fan, ανέφερε ότι η αστυνομική έρευνα ολοκληρώθηκε σε διάστημα λίγων μηνών, καθώς οι Αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν τη διαδικασία μέσω της οποίας φέρεται να προκλήθηκε ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.

Τι είπε για το σημείωμα του Mr Χωριάτικο

Ερωτηθείσα για το σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει ο Mr Χωριάτικο στο σπίτι του, με αναφορά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η κα Δημογλίδου απέφυγε να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο σημείωμα δεν αποτελεί στοιχείο της δικογραφίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αστυνομική έρευνα ολοκληρώθηκε με τη συγκέντρωση σημαντικών στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης και την παραπομπή των βασικών κατηγορουμένων στη Δικαιοσύνη.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η προσωρινή κράτηση δεν συνιστά καταδίκη, καθώς για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.