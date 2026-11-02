Χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια για τη διενέργεια εράνων φέρεται να λειτουργούσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα νέα στοιχεία που αφορούν τους εράνους αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας 2/11 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Η εν λόγω υπόθεση αφορά τουλάχιστον 34 οικογένειες, ενώ παράλληλα δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, Κώστα Φιρινίδη.

Το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

«Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να διερευνηθεί η νόμιμη λειτουργία του συγκεκριμένου σωματείου και η διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν διέθετε την ειδική άδεια που απαιτείται από το κράτος για τη διενέργεια εράνων και τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες», επεσήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Για τέτοιου είδους δραστηριότητες απαιτείται νόμιμη αδειοδότηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα που συγκεντρώνονται αποδίδονται στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται», διευκρίνισε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ποιος είναι αρμόδιος να χορηγεί την άδεια και να ελέγχει τη λειτουργία των ΜΚΟ, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι η σχετική αδειοδότηση γίνεται από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο έχει και την ευθύνη εποπτείας της λειτουργίας των συγκεκριμένων οργανώσεων.

«Η αστυνομική έρευνα προχώρησε έπειτα από καταγγελίες οικογενειών που διαπίστωσαν ότι δεν λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί για την ενίσχυση των παιδιών τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εάν δεν υπήρχαν οι καταγγελίες από τους ανθρώπους που ζημιώθηκαν, ενδεχομένως να μην είχε αποκαλυφθεί η συγκεκριμένη πρακτική.

«Οι δικαιούχοι δεν γνώριζαν καν το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για λογαριασμό του»

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, από το 2018 έως σήμερα, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 34 περιπτώσεις οικογενειών που φέρονται να ζημιώθηκαν», τόνισε και εξήγησε πως «το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ προκύπτει από τον μέχρι στιγμής οικονομικό έλεγχο και δεν αποκλείεται να είναι μεγαλύτερο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που δεν έχουν ακόμη καταγγείλει ότι ζημιώθηκαν».

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι καταγγελίες οικογενειών, σύμφωνα με τις οποίες τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση των παιδιών τους δεν αποδίδονταν στο σύνολό τους. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., σε ορισμένες περιπτώσεις τα χρήματα δεν μεταφέρονταν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών, αλλά μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ, ενώ οι δικαιούχοι δεν γνώριζαν καν το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για λογαριασμό τους.

Έκκληση σε οικογένειες και δωρητές να απευθυνθούν στις Αρχές

Η Κωνσταντία Δημογλίδου απεύθυνε έκκληση σε όσους πολίτες έχουν προσφέρει χρήματα για τις συγκεκριμένες δράσεις και έχουν υποψίες ότι αυτά δεν διατέθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν, να απευθυνθούν στην Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, είπε πως μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ή με οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, προκειμένου να παραπεμφθούν στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίστοιχη έκκληση απηύθυνε και προς άλλες οικογένειες που ενδεχομένως έχουν ζημιωθεί και δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε καταγγελία.

Τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα για την υπόθεση της «Παιδικής Χαράς»

Αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η δίωξη που ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα αφορά τις εξής πράξεις: απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία (οι πρώτες 4 με τη μορφή κακουργήματος και η τελευταία σε βαθμό πλημμελήματος).

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις τα επόμενα τρία 24ωρα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση). Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι 37χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής σωματείου – ΜΚΟ, που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιπλέον η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας, όπως επίσης παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου (οι τρεις τελευταίοι για το σκέλος της χειραγώγησης αγώνων).

Σύμφωνα με την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς. Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, ενώ οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικά σωματεία και να χρησιμοποιούνταν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.