Μόνος του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο παρέμεινε για περίπου μία ώρα σκύλος συντροφιάς στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την ανησυχία διερχόμενου πολίτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Κυριακή 1/11 το βράδυ, όταν ο πολίτης αντιλήφθηκε ότι το ζώο βρισκόταν χωρίς την παρουσία του κηδεμόνα του μέσα στο όχημα και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη η 40χρονη κηδεμόνας του σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, ενώ, παράλληλα, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.