Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας έχει προσφύγει η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, με αίτημα τον έλεγχο της νομιμότητας και τη διακοπή του κυνηγιού κρι-κρι.

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος του Τμήματος Άγριας Ζωής και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Νίκος Μπόκαρης, επεσήμανε πως η Σαπιέντζα λειτουργεί νόμιμα ως ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή από το 1977 και ότι το κυνήγι επιτρέπεται σε περιοχές Natura και διεξάγεται υπό αυστηρούς περιορισμούς, όπως ο καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού μόνο αρσενικών ζώων προς θήρευση και η υποχρεωτική συνοδεία δασικού υπαλλήλου.

«Η περίπτωση αυτή της Σαπιέντζας είναι μία από τις πέντε περιπτώσεις ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών που λειτουργούν σήμερα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των Δασικών Υπηρεσιών. Είναι μία καθ’ όλα νόμιμη και ελεγχόμενη δραστηριότητα που γίνεται σε και κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες και περιοριστικές συνθήκες, αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που θηρεύονται» ανέφερε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Επίσης, τόνισε ότι η δραστηριότητα αυτή αποφέρει έσοδα στο κράτος που διοχετεύονται στο Πράσινο Ταμείο για την προστασία των δασών.

Οι εκπρόσωποι των φιλοζωικών σωματείων επισημαίνουν ότι τα ζώα είναι εγκλωβισμένα σε μια μικρή βραχονησίδα χωρίς δυνατότητα διαφυγής, γεγονός που καθιστά το κυνήγι τους άνισο και βάρβαρο.

«Κακώς είναι νόμιμο. Συζητάμε και το ότι δεν είναι σωστό και δεν υπάρχει ουσία σε αυτό που συμβαίνει. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση και τη σκοτώνουμε. Προστασία με δολοφονία δεν ταιριάζουν μαζί. Αυτά τα ζώα είναι υγιή ζώα. Δεν ενοχλούν κανέναν στον χώρο που βρίσκονται. Είναι περιορισμένα σε μια βραχονησίδα. Αν η φύση δεν μπορεί να τα θρέψει, η φύση θα βρει τον τρόπο να λύσει το θέμα της ισορροπίας, των πόσων ζώων μπορούν να επιβιώσουν στο νησί» αναφέρουν.

Οι ίδιοι προτείνουν λύσεις όπως η στείρωση, η μεταφορά των ζώων ή η μετατροπή του νησιού σε οικολογικό πάρκο επισκεπτών, η οποία θα προσέφερε πολύ μεγαλύτερα και βιώσιμα οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω του τουρισμού, χωρίς να απαιτείται η θανάτωση των ζώων.