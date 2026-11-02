Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος «Χωριάτικο» και τις διασυνδέσεις του με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με φερόμενο ως εγκέφαλο τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες για επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να προειδοποιούνται εγκαίρως και να επιχειρούν να εξαφανίσουν κρίσιμα πειστήρια. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ύποπτες επαφές με αστυνομικούς σε Αθήνα, Ρόδο και Μύκονο, χρηματικές συναλλαγές, αλλά και οι σχέσεις του κυκλώματος με δημόσιους υπαλλήλους και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 59 άτομα, διωκόμενα μεταξύ άλλων για μαστροπεία και διακεκριμένη φοροδιαφυγή, μέσω ενός δικτύου πολλών δεκάδων υπαρκτών αλλά και ανύπαρκτων εταιρειών. Παρότι ο 57χρονος επιχειρηματίας, τον οποίο οι συνεργάτες του αποκαλούσαν «Daddy» ή «Boss», είχε και στο παρελθόν διωχθεί για αδικήματα όπως μαστροπεία και ξέπλυμα, κατάφερε όχι μόνο να παραμείνει εκτός φυλακής, με τις ποινές που του επιβλήθηκαν να έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά και να διευρύνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής».

Η βασική δικογραφία που είχε σχηματιστεί εναντίον του (την περίοδο 2008-2010) για trafficking και ξέπλυμα είχε οδηγηθεί στο ακροατήριο επτά χρόνια μετά τη σύλληψή του, όπως επισημαίνουν παλαιότερα στελέχη της αστυνομίας. Οι γυναίκες-θύματα του κυκλώματος, με καταγωγή κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δεν είχαν δώσει το «παρών» στο δικαστήριο. Ελλείψει μαρτύρων κατηγορίας, η ποινική κατάληξη της υπόθεσης ήταν μάλλον ευνοϊκή για τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο».

Τα επόμενα 15 χρόνια, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος κατάφερε όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να διευρύνει τη δραστηριότητά του. Για να το πετύχει, χρειάστηκε να χτίσει και να συντηρήσει ένα δίκτυο επαφών όχι μόνο στην αστυνομία, όπου φέρεται να διατηρούσε επί πολλά έτη ισχυρά ερείσματα, αλλά και στις φορολογικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση και αλλού.

Στους περίπου 10 μήνες που διήρκεσε η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και οι άμεσοι συνεργοί του ενημερώθηκαν τουλάχιστον δύο φορές για την εις βάρος τους έρευνα, καταστρέφοντας πειστήρια και αλλάζοντας τον τρόπο δράσης τους.

Η πρώτη ήταν στα τέλη Μαΐου, όπως περιγράφεται στα επίσημα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης που μελέτησε η εφημερίδα. «Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος», αναφέρεται, «έλαβε πληροφόρηση περί της ποινικής διερεύνησης της δραστηριότητάς του και του ελέγχου που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις διωκτικές-ελεγκτικές αρχές στο “Κεντρικό Γραφείο” της οργάνωσης επί της λεωφόρου Κηφισού 162». Πηγή με γνώση της πορείας της έρευνας αποκάλυψε ότι της διαρροής προηγήθηκε συνάντηση, περί τα τέλη Μαΐου, στελεχών της ΔΑΟΕ με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ΕΦΚΑ, από τους οποίους ζήτησαν έγγραφα σχετικά με τις εταιρείες-κελύφη του δικτύου. «Ζητήσαμε εμπιστευτικότητα, αλλά λίγα 24ωρα μετά εκείνη τη συνάντηση καταλάβαμε από τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων ότι οι ύποπτοι είχαν ειδοποιηθεί».

Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, οι αστυνομικοί είχαν καταγράψει συνομιλία στην οποία δύο μέλη του εγκληματικού δικτύου συνεννοούνταν, προκειμένου να αγοράσουν καλλυντικά και αρώματα Yves Saint Laurent για να τα δωρίσουν στους «δικούς τους». Αυτόν τον χαρακτηρισμό χρησιμοποιούσαν αναφερόμενοι στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος.

Στην επίμαχη συνομιλία, η οποία καταγράφηκε την 6η Απριλίου 2026, κάνουν ονομαστική αναφορά στους υπαλλήλους των υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζονταν, αποκαλώντας τους συνωμοτικά «βαφτιστήρια». Ανάμεσά τους μια γυναίκα-υπάλληλος της Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών και ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών του ΕΦΚΑ, μια αξιωματούχος του υπουργείου Εργασίας κ.ά.

«Προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις ότι αποτελούν αθέμιτα ωφελήματα για ενέργειες ή παραλείψεις τους σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους», σημειώνουν οι αστυνομικοί σχετικά με την αγορά των καλλυντικών από τα μέλη του εγκληματικού δικτύου.

Η δεύτερη διαρροή της έρευνας έγινε την περασμένη Κυριακή. Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ ήταν προγραμματισμένη για τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, με ταυτόχρονες εφόδους και στα τρία στριπ κλαμπ του κυκλώματος στη λεωφόρο Συγγρού και στην οδό Μιχαλακοπούλου. Το πρωί της Κυριακής, ωστόσο, η επικείμενη αστυνομική επιχείρηση «βρώμισε», εξέλιξη που προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο 57χρονος Γιαννακόπουλος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Γιάννενα, καθ’ οδόν προς την Αλβανία, όπου σκόπευε να βρει καταφύγιο. Στο στρατηγείο του κυκλώματος επί της λεωφόρου Κηφισού 162, τα μέλη του δικτύου εντοπίστηκαν να προσπαθούν να εξαφανίσουν ψηφιακά πειστήρια από υπολογιστές και servers και χρειάστηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να γίνει ανάκτηση των δεδομένων.

Σύμφωνα με πηγή, την εντολή για την καταστροφή των ψηφιακών πειστηρίων έδωσε στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος ο στενός συνεργός του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο 43χρονος «Σάκης». Ο συγκεκριμένος φέρεται να ενημερώθηκε για την επικείμενη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» από αστυνομικό με τον οποίο διατηρεί επί σειρά ετών φιλική σχέση.

Το κινητό του 43χρονου «Σάκη» βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., με τις Αρχές να αισιοδοξούν ότι από την ανάλυση των κλήσεων και των επαφών θα επιβεβαιωθεί η πηγή της διαρροής. Έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης διεξάγει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ρόδος και Μύκονος

Ένας ακόμα αξιωματικός εμπλέκεται στο δίκτυο του «Χωριάτικου». Κατείχε σημαντική θέση στην Ασφάλεια Ρόδου και το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα εξαιτίας εμπλοκής του σε άλλη ποινική υπόθεση.

Επαφές του Άγγελου Γιαννακόπουλου με αστυνομικούς είχαν ήδη αποκαλυφθεί το 2025 και στη Μύκονο, όπου ο επιχειρηματίας είχε υπό τον έλεγχό του νυχτερινά κέντρα αλλά και μια ξενοδοχειακή μονάδα.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, έμπειροι αστυνομικοί μοιράζονται ιστορίες για διασυνδέσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου και των άμεσων συνεργατών του με αρκετούς ακόμα αστυνομικούς από Τμήματα Ασφαλείας του κέντρου της Αθήνας, όπως της Ομόνοιας, του Κολωνού ή και του Αγίου Παντελεήμονα, εκεί από όπου ξεκίνησε τη δραστηριότητά του ως ιδιοκτήτη αρτοποιείων και μαστροπού ο 57χρονος σήμερα Γιαννακόπουλος.