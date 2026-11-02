Ένοχοι κρίθηκαν οι πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου, με τον πατέρα του Γιάννη να τονίζει ότι η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μία τεράστια δικαίωση για το παιδί του.

«Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας πήρε μια ιστορική απόφαση. Αποφάσισε, με βάση τα στοιχεία που εκτέθηκαν στην ακροαματική διαδικασία, ότι ο Βασίλειος Μάγγος βασανίστηκε από πέντε αστυνομικούς. Έξι αστυνομικοί ήταν κατηγορούμενοι. Οι πέντε καταδικάστηκαν. Είναι ένοχοι γιατί βασάνισαν το παιδί μας. Αυτό είναι μια τεράστια δικαίωση για εμάς, την οικογένειά μας. Μια τεράστια δικαίωση για τον κόσμο, ο οποίος μας στηρίζει όλα αυτά τα έξι χρόνια» επεσήμανε στην κάμερα του ERTnews

Ο Γιάννης Μάγγος υπογράμμισε ότι η απόφαση επιβεβαιώνει όσα κατήγγειλε η οικογένεια από την πρώτη στιγμή σχετικά με την υπόθεση.

Ειδικότερα, εστίασε στα χτυπήματα τα οποία δέχθηκε ο γιος του μπροστά στα δικαστήρια, αλλά και στα βασανιστήρια που, όπως σημειώνει, υπέστη μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου. Παράλληλα, τόνισε ότι κανένας αστυνομικός δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυθαίρετα τη δύναμή του, να χτυπά, να βασανίζει ή να πυροβολεί και να σκοτώνει ανθρώπους και νέα παιδιά. «Μετά την απόφαση του δικαστηρίου υπάρχουν βασανιστές στην Ελληνική Αστυνομία. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους και τον υπουργό και την κυβέρνηση και να γίνει μια κάθαρση στην Ελληνική Αστυνομία» ανέφερε.

«Είναι λοιπόν μια τεράστια δικαίωση για μένα και την οικογένειά μου. Δικαίωση για το παιδί μας. Ο Βασίλειος αποδόθηκε στην ιστορία δικαιωμένος» δήλωσε ο Γιάννης Μάγγος.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι η δικαστική απόφαση δεν σηματοδοτεί το τέλος του αγώνα της οικογένειας, καθώς οι καταδικασθέντες έχουν δικαίωμα έφεσης.

«Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και ξέροντας ότι απέναντί μας είχαμε 7 δικηγόρους, γνωστούς και αγνώστους, παρόλα αυτά δώσαμε έναν έντιμο και δίκαιο αγώνα και αποδείχτηκε με βάση τα αδιάσειστα στοιχεία που φέρθηκαν στην ακροαματική διαδικασία ότι έχουμε δίκιο» είπε.