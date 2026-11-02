Νέα στοιχεία για δράση του Mr Χωριάτικο έρχονται καθημερινά στο «φως». Η ΕΛΑΣ παρακολουθούσε επί μήνες τον 57χρονο και τους συνεργάτες του την ώρα που όπως γίνεται γνωστό η ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο αγγίζει και ίσως ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αποδεικνύουν τα νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα ο Mr Χωριάτικο φαίνεται να βρίσκεται στη Ρόδο τον περασμένο Ιούλιο, σε γνωστό εστιατόριο. Μαζί του απεικονίζεται άνθρωπος που φέρεται να είναι ένας από τους «αχυρανθρώπους» των δεκάδων, έως και εκατοντάδων, εταιρειών που είχαν δημιουργηθεί για να εξοικονομούνται χρήματα εις βάρος του Δημοσίου. Στην ίδια φωτογραφία διακρίνεται και μια υπεύθυνη καταστήματος.

Οι κινήσεις του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων και η «αμυντική τακτική» του κυκλώματος

Οι αστυνομικοί όπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews είχαν γίνει «σκιά» του επιχειρηματία και των συνεργατών του για αρκετό χρονικό διάστημα. Στόχος ήταν να «δέσει» η υπόθεση και να σχηματιστεί μια τεράστια δικογραφία, που αριθμεί πολλές χιλιάδες σελίδες.

Ειδικότερα, οι παρακολουθήσεις του «ελληνικού FBI» διήρκεσαν συνολικά 118 ημέρες, από τις 21 Μαΐου 2026 έως τις 18 Σεπτεμβρίου και το υλικό που προέκυψε συμπληρώνει τη δικογραφία ενώ εφαρμόστηκε η μέθοδος των επισυνδέσεων, δηλαδή παρακολουθούνταν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι επαφές των μελών του κυκλώματος με τρίτους.

Άλλο φωτογραφικό υλικό καταγράφει συνεργάτες του επιχειρηματία να συναναστρέφονται με παράγοντες του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν πολλές επισκέψεις στη Ρόδο και πολλές διαβουλεύσεις. Η οργάνωση φέρεται να είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η Αστυνομία βρισκόταν στο κατόπι της και σταδιακά διαμόρφωσε μια «αμυντική τακτική», ώστε να μην εκτεθεί.