Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν μετατρέψει την «αμαρτωλή» ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο 37χρονος Κώστας Φιρινίδης και η 35χρονη σύντροφός του, καθώς στον ηγετικό πυρήνα της φερόμενης εγκληματικής ομάδας είχαν εντάξει και τον 32χρονο αδερφό της. Τα όσα κατήγγειλε -δύο φορές μάλιστα- μία γυναίκα, αποτέλεσαν το «κλειδί» της έρευνας, που γύρισε πίσω στον Οκτώβριο του 2018 για να φανεί το μέγεθος της κακουργηματικής απάτης.

Οι διάλογοι που καταγράφηκαν κατά τις νόμιμες συνακροάσεις από την ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ξεκάθαρα ότι το ζευγάρι ξόδευε χωρίς κανέναν δισταγμό τα χρήματα από τις δωρεές για να σωθούν παιδιά με καρκίνο.

«Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου», φέρεται να λέει η 35χρονη στον σύζυγό της, με τον οποίον είχαν πάρει εικονικό διαζύγιο για φορολογικούς και μόνο λόγους.

Εικονικές εταιρείες

Οι υπεύθυνοι της «αμαρτωλής» ΜΚΟ φρόντιζαν μέσω ενός δικτύου εικονικών επιχειρήσεων, να στέλνουν με τη μορφή παροχής υπηρεσιών χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς της «Παιδικής Χαράς». Χρήματα προερχόμενα από σχετικές δωρεές, τα οποία στη συνέχεια στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εκταμιεύονταν με σκοπό να το ξοδέψουν σε πολυτελή βίο.

Ενδεικτικό της μεγαλομανίας του ζεύγους, αποτελεί ότι για το διήμερο (Κυριακή – Δευτέρα 1η και 2α Νοεμβρίου 2026), η 35χρονη είχε επικοινωνήσει με 5άστερο κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ζητώντας τη… συνηθισμένη τους σουίτα. Η μοίρα και το «ελληνικό FBI», βέβαια, τους έστειλαν τελικά στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Φαντάζει τραγελαφικό, αλλά οι υπεύθυνοι της «Παιδικής Χαράς» διατυμπάνιζαν ότι τα μέλη της στο σύνολό τους είναι εθελοντές, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή εισοδήματος. Κάτι, που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα, καθώς όπως προέκυψε υπεξαιρούσαν υπέρογκα ποσά για οχήματα Porsche, τσάντες Louis Vuitton και ρολόγια Rolex.

Ο Κώστας Φιρινίδης φέρεται να είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη νυχτερινή ζωή, ενώ σε έναν διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., ακούγεται να λέει: «Άφηνα τα λεφτά σε λίγη ώρα και έφευγα, αυτό είναι αλήθεια». Αυτό σε απάντηση των… φημών που τον ήθελαν να ξοδεύει ακόμη και 1.000 ευρώ για παρουσία μισής ώρας σε κάποιο κέντρο.