Οργή έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης υπό τον μανδύα της φιλανθρωπικής ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Βόρεια Ελλάδα με επικεφαλής τον 37χρονο ιδρυτή της.

Οι απατεώνες φέρονται να διοργάνωναν εράνους, ζητώντας δωρεές για την κάλυψη ιατρικών και άλλων αναγκών, ωστόσο σημαντικό μέρος των χρημάτων κατέληγε, σύμφωνα με τις Αρχές, σε προσωπικές δαπάνες, στοιχηματισμό και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Για την υπόθεση οι Αρχές έχουν φορέσει χειροπέδες σε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Όπως δε επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, το συνολικό ποσό που φέρεται να συγκεντρώθηκε από τις ερανικές δράσεις αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόλις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ εκτιμάται ότι έφτασε στις οικογένειες που είχαν ανάγκη. Τα υπόλοιπα χρήματα φέρονται να αποτέλεσαν παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης.

Ο 37χρονος και η σύζυγός του

Πώς δρούσαν οι απατεώνες

Η οργάνωση που υποστήριζε ότι βοηθούσε παιδιά που είχαν ανάγκη φέρεται να ξεκίνησε τη δράση της τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.

Βασικά πρόσωπα στην ΜΚΟ εμφανίζονται ένας 37χρονος παράγοντας του τοπικού ποδοσφαίρου και η 35χρονη σύζυγός του που φέρονται να είχαν αναλάβει τον συντονισμό της δραστηριότητας.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν ήταν βασιμένη στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην προβολή των οικονομικών αναγκών των οικογενειών τους. Οι δωρητές καλούνταν να συνεισφέρουν για θεραπείες, νοσηλείες και έξοδα διαβίωσης, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι συγκεκριμένες δαπάνες είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικά ταμεία ή εμφανίζονταν τεχνητά διογκωμένες

Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία και μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews καταγράφηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες άδειες.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι περιπτώσεις οικογενειών που περίμεναν να λάβουν την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί στο όνομα των παιδιών τους. Για παιδί που έπασχε από λευχαιμία και κατέληξε το 2021 συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 136.000 ευρώ για έξοδα διαβίωσης και κηδείας. Στην οικογένεια, ωστόσο, φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην περίπτωση 14χρονου παιδιού που πέθανε το 2026. Για την ενίσχυση της οικογένειάς του συγκεντρώθηκαν 340.421 ευρώ, ωστόσο στους οικείους του φέρεται να έφτασαν μόλις 55.800 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια 15χρονου δεν έλαβε κανένα ποσό από τον έρανο, ύψους 73.000 ευρώ, με την οργάνωση να επικαλείται, σύμφωνα με την έρευνα, τραπεζικά κωλύματα.

Η εκμετάλλευση επώνυμων δωρητών

Ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της ΜΚΟ φέρεται να έπαιξε η εμπιστοσύνη η οποία έδειχαν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές αλλά και επιχειρηματίες.

Οι δωρεές που έκαναν τα επώνυμα άτομα δημοσιοποιούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούνταν ως διαπιστευτήριο αξιοπιστίας, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους πολίτες. Σε αναρτήσεις της, η «Παιδική Χαρά» παρουσίαζε τις οικονομικές ανάγκες συγκεκριμένων παιδιών ως επείγουσες, ανακοινώνοντας παράλληλα τις συνεισφορές γνωστών προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν η εικόνα ενός οργανωμένου φιλανθρωπικού φορέα, με σημαντική κοινωνική αποδοχή και τη στήριξη επώνυμων δωρητών.

Το ξέπλυμα χρήματος και τα στοιχήματα

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά συνολικά, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ εντοπίστηκαν καταθέσεις που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς και άλλες δραστηριότητες.

Ενδεικτική της οικονομικής διαχείρισης που περιγράφεται στη δικογραφία είναι συνομιλία μεταξύ δύο βασικών κατηγορουμένων, στην οποία γίνεται αναφορά στον όγκο των συναλλαγών και στα ποσά που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά τη σύνδεση της υπόθεσης με τον στοιχηματισμό. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, επιχειρώντας να εμφανίσει χρήματα από τις δωρεές ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Κώστας Παπαδόπουλος, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του εντολέα του σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. «Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με στημένα παιχνίδια. Ενοχοποιείται διότι σε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες τρίτων γινόταν αναφορά στο όνομά του ως διαιτητή τον οποίο δήθεν ήλεγχαν», δήλωσε.

Ως σημείο συνάντησης και συντονισμού της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποιούνταν καφετέρια στην Καλαμαριά, την οποία είχε ανοίξει ο 37χρονος. Εκεί πραγματοποιούνταν συναντήσεις και λαμβάνονταν αποφάσεις για τη διαχείριση και την κατανομή των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τις δωρεές. Παράλληλα, ο 32χρονος κουνιάδος του φερόμενου ως αρχηγού φέρεται να είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση εικονικών εταιρειών που συνδέονται με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Τα στημένα παιχνίδια της Πιερίας

Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν περιοριζόταν στην οικονομική εκμετάλλευση των εράνων, αλλά επεκτεινόταν και στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Ο 37χρονος φέρεται να χρηματοδότησε με περίπου 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικές ομάδες στην Πιερία. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν η εξαγορά διαιτητών με αμοιβές που έφταναν έως και τα 1.000 ευρώ ανά αγώνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνοδος συγκεκριμένης ομάδας στη Γ’ Εθνική.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε τον τοπικό αρχιδιαιτητή για να επηρεάζει την έκβαση αγώνων και να αποκομίζει κέρδη μέσω παράνομου στοιχηματισμού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία για live στοιχηματισμό με εσωτερική πληροφόρηση σε αγώνα της Super League Κ19, καθώς και 62 προσωπικά στοιχήματα του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να πόνταρε συστηματικά στην ήττα συγκεκριμένης ομάδας.

Οι διάλογοι που τους «έκαψαν»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει καταγεγραμμένη συνομιλία ανάμεσα στον πρόεδρο της ΜΚΟ και τη σύντροφό του. Η γυναίκα εμφανίζεται να ελέγχει τις τραπεζικές συναλλαγές και να προσπαθεί να υπολογίσει πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράζει την έκπληξή της για το ύψος των εξόδων και αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι έδωσε 500 ευρώ για θεραπείες.

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο …; Ή όχι;

Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και,

Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,

Η συνομιλία συνεχίζεται με αναφορές σε τραπεζικές μεταφορές, οικονομικές υποχρεώσεις προς την εφορία και ποσά που η γυναίκα προσπαθεί να εντοπίσει.