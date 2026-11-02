Συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 2/11 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις και οι προγραμματισμένοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν ανέρχονται σε 21.

Σήμερα, θα καταθέσουν έξι μάρτυρες, μεταξύ των οποίων συγγενείς του Βάιου Βλάχου και του Ιωάννη Βουτσινά, δύο εκ των 57 θυμάτων. Πρώτος στη λίστα των μαρτύρων είναι ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός του Βάιου Βλάχου.

Εκτός από τους συγγενείς, συνεχίζονται και οι καταθέσεις των επιζώντων επιβατών. Ήδη τις δύο τελευταίες εβδομάδες κατέθεσαν μάρτυρες που ταξίδευαν κυρίως στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι του Intercity. Όπως και με τις προηγούμενες καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, οι ερωτήσεις της προέδρου προς τους επιζώντες από το δεύτερο βαγόνι που εξετάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσαν κατά κύριο λόγο τα λεπτά πριν και μετά τη σύγκρουση. Σε ποια σημεία έβλεπαν φωτιά, αν διαπίστωσαν κάποια ιδιαίτερη οσμή, αν αντιλήφθηκαν στάση της επιβατικής αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας, αλλά και την ταχύτητα με την οποία αυτή κινούνταν πριν από τη σύγκρουση στα Τέμπη.

Την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την απόφαση επί των αιτημάτων που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Λουκάς Αποστολίδης, σχετικά με τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων που αφορούν την Ελλάδα και την κλήση ως μαρτύρων των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για τους Γενικούς Γραμματείς, ωστόσο έκανε δεκτό το αίτημα για τα έγγραφα και με την απόφασή του διατάσσει τα υπουργεία Εξωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών να διαβιβάσουν μεταφρασμένα στα ελληνικά για την περίοδο από το 2016 έως το 2026 προειδοποιητικές επιστολές και άλλα νομικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η συμμόρφωση ή μη της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο αναμένει και την έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας που είχε κατασχεθεί μετά το τραγικό δυστύχημα. Η πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση για το κινητό στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου με την επισήμανση η πραγματογνωμοσύνη να παραδοθεί το “συντομότερο δυνατό”. Η πραγματογνωμοσύνη για το κινητό του σταθμάρχη αφορά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και τις εφαρμογές δεδομένων όπως το Viber.