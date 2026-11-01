Δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 22 ετών, συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη μετά από επεισόδιο με 39χρονο στο κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια του οποίου ο τελευταίος τραυματίστηκε από αεροβόλο όπλο και δέχθηκε επίθεση με γροθιές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον 39χρονο με αεροβόλο όπλο σε διάφορα σημεία του σώματός του, μεταξύ των οποίων και στο κεφάλι, ενώ ο 22χρονος φέρεται να του επιτέθηκε χτυπώντας τον με τα χέρια.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι αεροβόλα όπλα, καθώς και μεταλλικά σφαιρίδια που κατείχε ο 37χρονος.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο εισαγγελέας Μυτιλήνης μετέτρεψε την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, διατηρώντας τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.