Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος απάτης με επίκεντρο τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Βόρεια Ελλάδα έρχονται στο φως, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται παλαιότερες καταγγελίες σε βάρος προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, αλλά και προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου φερόμενου ως επικεφαλής του κυκλώματος είχε καταγγελθεί το 2018 για υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονταν για την ενίσχυση ενός άρρωστου παιδιού. Η υπόθεση είχε οδηγηθεί τότε στη Δικαιοσύνη.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ήδη ιδρύσει τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος της 35χρονης, η οποία φέρεται να είχε εργαστεί εθελοντικά σε άλλη οργάνωση. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, προσέγγιζε πολίτες στον δρόμο, συστηνόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΚΟ και ζητούσε οικονομική βοήθεια για ένα παιδί που έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο εξωτερικό για νοσηλεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μήνυση, δεν είχε λάβει εξουσιοδότηση από την οργάνωση για τη συγκέντρωση χρημάτων, ενώ τα ποσά που φέρεται να συγκέντρωσε δεν αποδόθηκαν ποτέ σε αυτήν.

Η καταγγελία για επίθεση στον 37χρονο

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη του 37χρονου. Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν κουκούλες full face.

Όπως ανέφερε στην καταγγελία που υπέβαλε στο αστυνομικό τμήμα την επόμενη ημέρα, οι δύο άνδρες τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και του ζήτησαν χρήματα. Το περιστατικό δηλώθηκε ως απόπειρα ληστείας, καθώς οι δράστες δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο ή χρηματικό ποσό.

Η προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega, το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα και από τον έρανο που είχε πραγματοποιηθεί για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, η περιπέτεια υγείας του οποίου είχε συγκινήσει το πανελλήνιο.

Για τη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό απαιτούνταν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την επίσημη προσπάθεια συγκέντρωσης των χρημάτων είχε αναλάβει το σωματείο MDA Hellas, το οποίο υποστηρίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέλη του κυκλώματος φέρεται να καλούσαν πολίτες να μην καταθέτουν χρήματα στον επίσημο φορέα, αλλά να ενισχύουν το δικό τους σωματείο. Οι δωρεές πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ», ενώ φέρεται να είχαν τοποθετηθεί κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η συγκεκριμένη πρακτική, σύμφωνα με το Mega, φέρεται να είχε επεκταθεί και σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σε εκδηλώσεις με εμφανίσεις γνωστών τραγουδιστών, το κύκλωμα φέρεται να τοποθετούσε κουτιά για τη συγκέντρωση χρημάτων από τους θαμώνες.