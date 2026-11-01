Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» εξασφάλισε η ΕΡΤ. Οι εικόνες αποτυπώνουν συναντήσεις του 57χρονου φερόμενου ως αρχηγού με συνεργάτες του στη Ρόδο, καθώς και επαφές στενών συνεργατών του με τοπικούς παράγοντες του νησιού.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που παρουσιάζει ο αστυνομικός συντάκτης της EΡΤ, Γιώργος Γεραφέντης, τον περασμένο Ιούλιο ο 57χρονος συναντήθηκε σε γνωστό εστιατόριο της Ρόδου με τον άνθρωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως «μπροστινός» των επιχειρήσεών του στο νησί, αλλά και με την υπεύθυνη του καταστήματος.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, οι τρεις τους συνομίλησαν για αρκετή ώρα στο ίδιο τραπέζι, πάνω στο οποίο βρίσκονταν φάκελοι αλληλογραφίας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί το περιεχόμενό τους. Σε δύο ακόμη φωτογραφίες εμφανίζονται στενοί συνεργάτες του 57χρονου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, μαζί με τοπικούς παράγοντες της Ρόδου. Τα στοιχεία που ενδεχομένως να συνδέουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα με το κύκλωμα αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Στην ογκώδη δικογραφία, η οποία ξεπερνά τις 4.000 σελίδες, περιλαμβάνονται εκατοντάδες φωτογραφίες από την παρακολούθηση των μελών της οργάνωσης, που διήρκεσε συνολικά 118 ημέρες. Η φυσική παρακολούθηση από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών του Ελληνικού FBI ξεκίνησε στις 21 Μαΐου και ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών καταγράφηκαν κινήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραπέμπουν σε προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων και μεταφοράς δραστηριοτήτων. Οι ενέργειες αυτές φέρεται να ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο, έπειτα από οδηγίες του 57χρονου, όταν εκείνος ενημερώθηκε από ένστολο για τις αστυνομικές έρευνες που αφορούσαν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ο φερόμενος ως αρχηγός συνελήφθη τελικά την τελευταία στιγμή στα Γιάννενα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, σχεδίαζε να περάσει μέσω Αλβανίας και να ταξιδέψει στο Ντουμπάι, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του από την Ελληνική Αστυνομία.