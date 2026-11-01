Επίθεση από ομάδα περίπου 40-50 ατόμων εναντίον αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης και πορείας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, το 2013, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες.

Δείτε βίντεο από τη πορεία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ομάδα περίπου 40-50 ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές διμοιρίες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση μέσων απώθησης, με αποτέλεσμα να αποκλιμακωθεί η ένταση και να συνεχιστεί με ασφάλεια η πορεία. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις υπηρεσιακές εντολές, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Μετά το περιστατικό, τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση απομακρύνθηκαν από το σημείο και ενσωματώθηκαν στον κύριο όγκο της πορείας. Η πορεία επέστρεψε στο αρχικό σημείο συγκέντρωσης, όπου οι συμμετέχοντες αποχώρησαν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση από μέλη συλλογικοτήτων, εργατικών σωματείων και συνδικάτων στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το θανάσιμο τραυματισμό -2- ατόμων.

Ομάδα περίπου 40-50 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος αστυνομικών διμοιριών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής που βρίσκονταν στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, προκαλώντας φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, ενεργώντας σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις υπηρεσιακές εντολές, επέδειξαν ψυχραιμία και επαγγελματισμό και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων απώθησης, απέκρουσαν αποτελεσματικά τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση της έντασης και την ασφαλή συνέχιση της πορείας.

Στη συνέχεια, τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση απομακρύνθηκαν από το σημείο και ενσωματώθηκαν στον κύριο όγκο της πορείας, η οποία επέστρεψε στο αρχικό σημείο συγκέντρωσης, όπου οι συμμετέχοντες αποχώρησαν προς διάφορες κατευθύνσεις».

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