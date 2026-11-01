Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και την καταγγελλόμενη απάτη με τις δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται αυτή τη φορά καταγεγραμμένες συνομιλίες του επικεφαλής της οργάνωσης, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, με τη σύντροφό του, στις οποίες γίνεται λόγος για μεγάλα χρηματικά ποσά, τραπεζικές μεταφορές, προσωπικά έξοδα και πληρωμές.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις στενού συγγενικού προσώπου του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, το οποίο υπερασπίζεται τον επικεφαλής της ΜΚΟ, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών που ερευνούν οι Αρχές. Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να δηλώσει πως, ακόμη κι αν έκανε όσα του αποδίδονται, «πολύ καλά έκανε».

«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες» – Ο διάλογος για τα έξοδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει καταγεγραμμένη συνομιλία ανάμεσα στον πρόεδρο της ΜΚΟ και τη σύντροφό του. Η γυναίκα εμφανίζεται να ελέγχει τις τραπεζικές συναλλαγές και να προσπαθεί να υπολογίσει πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράζει την έκπληξή της για το ύψος των εξόδων και αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι έδωσε 500 ευρώ για θεραπείες.

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο …; Ή όχι;

Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και,

Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,

Η συνομιλία συνεχίζεται με αναφορές σε τραπεζικές μεταφορές, οικονομικές υποχρεώσεις προς την εφορία και ποσά που η γυναίκα προσπαθεί να εντοπίσει.

«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα»

Σε άλλο σημείο της ίδιας επικοινωνίας, η σύντροφος του προέδρου αναρωτιέται πού έχουν καταλήξει τα χρήματα, ενώ εκείνος επιχειρεί να εξηγήσει τις μεταφορές που έχουν πραγματοποιηθεί. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ποσά χιλιάδων ευρώ και τις δαπάνες που έχει κάνει ο καθένας.

Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;

Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

Πρόεδρος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Πρόεδρος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο.

Στη συζήτηση γίνεται αναφορά σε προσωπικές αγορές, όπως ένα φόρεμα και εισιτήρια, αλλά και σε χρήματα που φέρεται να έχουν μεταφερθεί μεταξύ τους. Τα ποσά και οι αναφορές στις δαπάνες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση των δωρεών. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι διάλογοι από μόνοι τους δεν αποδεικνύουν την προέλευση των χρημάτων.

Οι μεταφορές χρημάτων και η πληρωμή στην εφορία

Σε άλλη συνομιλία, η σύντροφος του προέδρου προσπαθεί να πραγματοποιήσει έμβασμα ύψους 5.000 ευρώ, εξηγώντας ότι υπάρχει επείγουσα υποχρέωση προς την εφορία. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής δυσκολεύεται να καταχωρίσει τα στοιχεία του λογαριασμού, ενώ ο πρόεδρος της ΜΚΟ τής ζητά να ελέγξει τις κινήσεις των χρημάτων.

Σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η …. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

Πρόεδρος: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

Σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

Πρόεδρος: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

Σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο … μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, … και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «ΜΑΡΚ». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.

Πρόεδρος: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

Η γυναίκα συνεχίζει να υπολογίζει τις δαπάνες της, ενώ προσπαθεί να ολοκληρώσει την τραπεζική συναλλαγή. Στη συνέχεια αναφέρεται και στα χρήματα που έδωσε για θεραπείες, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι το έμβασμα των 5.000 ευρώ θα φτάσει κανονικά.

Σύντροφος: Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε…

«Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα» – Η συνομιλία με τη μητέρα της

Σε διαφορετική καταγεγραμμένη συνομιλία, η σύντροφος του επικεφαλής της ΜΚΟ συνομιλεί με τη μητέρα της και αναφέρεται σε χρήματα που, όπως υποστηρίζει, έχει χαρίσει σε συγγενικά της πρόσωπα. Ειδικότερα, μιλά για ποσό 50.000 ευρώ που φέρεται να έδωσε για ζητήματα τα οποία αφορούν τα ανίψια της.

«Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανίψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;».

Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στο υλικό των συνομιλιών που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Στο ίδιο υλικό υπάρχουν, επίσης, συζητήσεις για δωρεές γνωστού τραγουδιστή και πρωταθλήτριας του τένις προς την οργάνωση. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα αναφέρονται ως δωρητές και όχι ως εμπλεκόμενοι στην ερευνώμενη απάτη.

«Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί» – Η συζήτηση για αισθητικές θεραπείες

Μία ακόμη συνομιλία αφορά την επικοινωνία της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ με υπάλληλο κλινικής, σχετικά με αισθητικές θεραπείες. Η γυναίκα εξηγεί τι θα ήθελε να αλλάξει στην εμφάνισή της και ξεκαθαρίζει ότι το οικονομικό κόστος δεν αποτελεί για την ίδια εμπόδιο.

«Θέλω να μου πει η γιατρός τι μπορεί να γίνει για τη δικιά μου περίπτωση. Να δω δουλειά της γιατρού, να καταλήξουμε. Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μπορέσω εγώ να νιώθω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω».

Η συνομιλία προστίθεται στις αναφορές για προσωπικές δαπάνες και αγορές που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για την οικονομική διαχείριση της ΜΚΟ.

Στο επίκεντρο τα χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η αστυνομική έρευνα αφορά δωρεές που συγκεντρώνονταν για οικογένειες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι Αρχές εξετάζουν εάν μεγάλα χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους είχαν προσφερθεί.

Οι νέοι διάλογοι προσθέτουν στοιχεία στην έρευνα για τις οικονομικές κινήσεις και τον τρόπο ζωής των εμπλεκομένων, χωρίς, ωστόσο, να αποδεικνύουν από μόνοι τους ότι κάθε προσωπική δαπάνη πραγματοποιήθηκε με χρήματα δωρητών.

Η Δικαιοσύνη καλείται να διαπιστώσει πού κατέληξαν τα ποσά που συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά, ποιοι είχαν την ευθύνη της διαχείρισής τους και εάν τελέστηκαν τα αδικήματα που ερευνούν οι Αρχές. Η ενοχή των εμπλεκομένων δεν έχει κριθεί δικαστικά.

«Αν τα έκανε και πολύ καλά έκανε!» – Η δήλωση συγγενικού προσώπου

Την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, στενό συγγενικό πρόσωπο του Κωνσταντίνου Φιρινίδη εμφανίζεται να υπερασπίζεται τον επικεφαλής της ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση.

«Μια χαρά παιδί είναι, καλό ήσυχο και ευγενικό παιδί. Ταπεινός, ήταν, που κατέληξε κοίτα. Εδώ μια Ελλάδα ολόκληρη εκμεταλλεύεται κάποιον. Τους “καρχαρίες” τους αφήσαμε και πιάσαμε τον Κωστάκη, ε; Η Ελλάδα έχει χάσει την αξιοπρέπειά της από την πείνα και την φτώχεια και ασχολείται με τον Κώστα. Αν τα έκανε και πολύ καλά έκανε! Πολύ καλά έκανε!»

Η δήλωση προκαλεί αίσθηση, καθώς οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες μεγάλα ποσά από δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας δεν έφτασαν ποτέ στις οικογένειές τους.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας παιδιού με πρόβλημα υγείας, η οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί με τη ΜΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί για την υπόθεση, από τα 5 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να συγκεντρώθηκαν για παιδιά που είχαν ανάγκη, μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε τελικά στις οικογένειές τους.