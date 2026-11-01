Ακόμα μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης με δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος σπίτι της. Στην Άρτα, αυτή τη φορά, μία 87χρονη έδωσε στους δράστες χρήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας που προσεγγίζει τις 40.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι επιτήδειοι χρησιμοποίησαν μια γνωστή πλέον μέθοδο, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της ηλικιωμένης. Της είπαν ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί ζημιά και να καούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της.

Η 87χρονη πανικοβλήθηκε από όσα άκουσε και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των αγνώστων. Συγκέντρωσε τα χρήματα και τα χρυσαφικά που διατηρούσε στο σπίτι και τα τοποθέτησε σε σακούλα έξω από την κατοικία της.

Εκεί καραδοκούσε συνεργός των δραστών, ο οποίος παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε, παίρνοντας μαζί του τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε την Αστυνομία, όμως οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει να απομακρυνθούν.