Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. συνελήφθη, μετά από καταδίωξη, 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε ως οδηγός αυτοκινήτου, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (1-11-2026) επί της Λεωφ. Μαραθώνος στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 150 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ ότι ο 27χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, κινούνταν με 150 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Παράλληλα, σε σήμα των αστυνομικών για να σταματήσει το όχημα, ο 27χρονος επιτάχυνε και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς σε οδό της Παλλήνης, όπου προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Κατά τη διάρκεια της κίνησής του, συγκρούστηκε και με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών, ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.