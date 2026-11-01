Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονου οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τις επικίνδυνες οδηγικές του επιδόσεις, προχώρησε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου η Ελληνική Αστυνομία. Στα συγκεκριμένα βίντεο ο άνδρας εμφανιζόταν να αναπτύσσει ταχύτητες που ξεπερνούσαν ακόμη και τα 290 χλμ./ώρα, κινούμενος σε δρόμους της Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 64χρονος καταγραφόταν να οδηγεί στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά, αλλά και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ταχύτητα του οχήματός του ξεπερνούσε τα 290 χλμ./ώρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι κινήσεις αυτές, όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στους συγκεκριμένους δρόμους. Ιδιαίτερη σημασία έχει, μάλιστα, το γεγονός ότι ο οδηγός αναρτούσε ο ίδιος το σχετικό υλικό στα social media, προβάλλοντας τις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές του.

Σε βάρος του 64χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.