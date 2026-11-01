Από τις δημόσιες εμφανίσεις για τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας μέχρι τις φωτογραφίες σε πολυτελή εστιατόρια, ξενοδοχειακές σουίτες και ακριβές αποδράσεις, η εικόνα που προβάλλεται για τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης παρουσιάζει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.

Οι Αρχές ερευνούν τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα από δωρεές πολιτών με πρόσχημα τη φιλανθρωπία, ενώ μέρος των χρημάτων κατέληγε, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Το προφίλ του κατηγορούμενου συνθέτουν η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, η επιχειρηματική δραστηριότητα και η παρουσία του στον χώρο των φιλοζωικών οργανώσεων, δημιουργώντας το πορτρέτο ενός ανθρώπου με πολλαπλούς ρόλους που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών.

Ο φερόμενος αρχηγός έχει πολλές ιδιότητες και έχει περάσει από διάφορες θέσεις. Ο ίδιος εμφανιζόταν στα μέσα ενημέρωσης να περηφανεύεται για το έργο της ΜΚΟ.

«Βάζουμε κάποια χρήματα από το υστέρημά μας και με αυτά τα χρήματα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις που μπορούμε, παίρνουμε κάποιες δωρεές από πολίτες», έλεγε.

Αυτή είναι η μία ιδιότητα του φερόμενου αρχηγού. Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι χρήματα που δίνονταν ως δωρεές στο σωματείο έμπαιναν ακόμη και στους προσωπικούς λογαριασμούς του μέσω… IRIS.

Από τη μία δήθεν κοινωνική δράση με βραβεύσεις και φωτογραφίες με κοινωνικές αναφορές όπως αυτή με τον γνωστό «Παπαπάοκ» και από την άλλη ένας πολυτελής βίος, τον οποίο ο κατηγορούμενος πρόβαλε επιδεικτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτογραφίες με πούρα, σε πολυτελή εστιατόρια, σε πισίνες.

Οι διάλογοι που αποκαλύπτουν την πολυτελή ζωή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι του κυκλώματος που επιβεβαιώνουν τον πολυτελή βίο που ζούσαν οι κατηγορούμενοι σε βάρος άρρωστων παιδιών.

Συγκεκριμένα, η σύζυγός του καλεί ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στην Αττική και λέει:

«Είμαι τακτική πελάτισσα. Έλεγξε το όνομα Φ… Μένω πάντα στη δική μου σουίτα. Ψάξε το όνομά μου και θα καταλάβεις».

Ενώ ο αρχηγός της οργάνωσης έλεγε σε υπάλληλο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη: «Είμαι πολύ συχνός πελάτης και έχω πάντα τη γωνιακή σουίτα που βρίσκεται είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο όροφο».

Από τα γήπεδα της Γ’ εθνικής στις επιχειρήσεις και τα φιλοζωικά σωματεία

Στην Πιερία πάντως το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν γνωστό για το ποδοσφαιρικό του παρελθόν, ως παίκτης της ομάδας του Αιγινιακού. Και στη συνέχεια ως παράγοντας και πρόεδρος της ομάδας, θέση από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024.

Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, προκύπτει πως όταν ο Αιγινιακός ήταν στη Γ’ Εθνική, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης προέβη σε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της ομάδας του.

Στις αρχές του καλοκαιριού τα τοπικά μέσα έγραφαν για τη μεγάλη διοικητική μεταγραφή του στον Βατανιακό.

Πέρα από πρόεδρος ΜΚΟ, πέρα από ποδοσφαιρικός παράγοντας, ο κατηγορούμενος είναι και επιχειρηματίας. Σύμφωνα με τις έρευνες είχε δραστηριότητα στο χώρο της εστίασης σε κατάστημα της Καλαμαριάς, κατέχοντας το 47,5% της επιχείρησης.

Επιπλέον, φέρεται πως διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα «υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό» με σκοπό αφενός την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και την εμφάνιση ανύπαρκτων κερδών και τη δικαιολόγηση παράνομου πλουτισμού.

Πέρα από πρόεδρος φιλανθρωπικής ΜΚΟ, επιχειρηματίας και ποδοσφαιρικός παράγοντας, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και πρόεδρος, όπως ο ίδιος δηλώνει, του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτες πατούσες» Θεσσαλονίκης. Μία ομάδα που στο Facebook έχει 7,500 μέλη.