Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της ένοπλης απόπειρας ληστείας στη Λάρισα, καθώς συνελήφθη αστυνομικός που εργαζόταν εκτός υπηρεσίας ως σεκιούριτι στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας στην επιχείρηση, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το χρονικό της ληστείας

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ομάδα ενόπλων επιχείρησε να εισβάλει σε εγκαταστάσεις εταιρείας στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα.

Σύμφωνα με το onlarissa, οι δράστες είχαν στόχο να αφαιρέσουν το ΑΤΜ που βρισκόταν στην επιχείρηση, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κράτησαν ομήρους δύο άνδρες που εργάζονταν στην ασφάλεια του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι επίδοξοι ληστές να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα και να τραπούν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν πυροβολισμοί, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και, προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους, πυρπόλησαν το όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε το πρωί στην περιοχή του Δαμασίου.