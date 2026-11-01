Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του κυκλώματος στην υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς εκατοντάδες έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία που εντόπισαν οι αστυνομικοί αποκαλύπτουν το εκτεταμένο εταιρικό δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στον ΣΚΑΪ, τα ευρήματα από το λογιστήριο της οδού Χέϋδεν αποτελούν έναν σημαντικό όγκο στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει ο αποκαλούμενος «Mr. Χωριάτικο».

Στο υλικό από την αστυνομική έρευνα καταγράφονται εκατοντάδες φάκελοι, έγγραφα, σημειώσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και USB. Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, σχετίζεται με περίπου 400 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση «αχυρανθρώπων», προκειμένου να εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του δικτύου.

Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του συγκεκριμένου λογιστηρίου φέρονται να είχαν ένας 86χρονος δικηγόρος και οι δύο κόρες του, οι οποίες εργάζονταν ως λογίστριες και αναφέρονται με τα προσωνύμια «Άντα» και «Μίνα». Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, το «Αφεντικό» είχε απευθυνθεί αρχικά σε αυτούς τον περασμένο Μάιο, όταν πληροφορήθηκε ότι βρισκόταν υπό αστυνομική έρευνα, ζητώντας να γίνουν κινήσεις για την απόκρυψη ή την αλλοίωση στοιχείων που αφορούσαν τις παράνομες δραστηριότητες. Αντίστοιχες ενέργειες φέρεται να επιχείρησε και μετά την αστυνομική επιχείρηση στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου, με στόχο την ανάκτηση κινητών τηλεφώνων που είχαν κατασχεθεί και τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποιούνταν για τη λήψη κωδικών τραπεζικών λογαριασμών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επίσης μια 47χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των επιχειρήσεων και στις επαφές με δημόσιους λειτουργούς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να προσέφερε δώρα σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, ενώ είχε συναντήσεις και με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, καθώς και με στέλεχος του υπουργείου Εργασίας. Για τις υπηρεσίες της φέρεται να λάμβανε μηνιαία αμοιβή περίπου 10.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφυγή της, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις, ενημερώθηκε από το «Αφεντικό» ότι έπρεπε να φύγει από τη χώρα. Το ίδιο φέρεται να σχεδίαζε και εκείνος, με προορισμό το Ντουμπάι μέσω Αλβανίας. Η 47χρονη πήγε το απόγευμα εκείνης της ημέρας στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στη λεωφόρο Κηφισού, όπου φέρεται να διέγραψε ηλεκτρονικά αρχεία, πήρε ορισμένα έγγραφα και στη συνέχεια αναχώρησε αεροπορικώς για τη Γερμανία. Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν την επόμενη ημέρα το σπίτι της, ο σύζυγός της φέρεται να τους είπε ότι είχαν τσακωθεί, είχαν χωρίσει και εκείνη είχε φύγει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια 43χρονη γυναίκα από τη Ρωσία, γνωστή με το προσωνύμιο «Κάτια», φέρεται να διέφυγε στη Ρουμανία, ενώ σε τραπεζικό λογαριασμό της εντοπίστηκε ποσό ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ φέρεται να βρέθηκαν σε λογαριασμό 39χρονης Ρωσίδας, γνωστής ως «Όλγα», η οποία παρουσιάζεται ως σύντροφος του «Αφεντικού» και μητέρα του παιδιού του.

Το επεισόδιο με τους μυστικούς αστυνομικούς στη Μύκονο

Στο ίδιο ρεπορτάζ περιγράφεται και ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε κατάστημα του 57χρονου στην περιοχή Καλαφάτη της Μυκόνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «Αφεντικό» αντιλήφθηκε ότι δύο άνδρες που βρίσκονταν στον χώρο τον παρακολουθούσαν, καθώς τους είχε παρατηρήσει και σε άλλα καταστήματά του.

Ο ίδιος φέρεται να πλησίασε έναν από τους δύο και να τον ρώτησε αν ήταν αστυνομικός, ζητώντας του να επιδείξει την ταυτότητά του και απειλώντας ότι θα καλούσε την αστυνομία. Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί του Ελληνικού FBI κατάφεραν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να μην αποκαλύψουν την πραγματική τους ιδιότητα, δείχνοντάς του έγγραφα ταυτοποίησης πολιτών. Αφού εκτονώθηκε η ένταση, ο 57χρονος φέρεται να τους αποκάλυψε ότι ήταν ο αφανής ιδιοκτήτης δέκα καταστημάτων στο νησί, χωρίς να γνωρίζει ότι συνομιλούσε με αστυνομικούς. Μάλιστα, πριν αποχωρήσει, έδωσε εντολή στον υπεύθυνο του καταστήματος να κεράσει τους δύο άνδρες.