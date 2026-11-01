Στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση πολιτών μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά, αναφέρθηκε η γυμνάστρια Φαίη Ζακάκου, αποκαλύπτοντας πως συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που προσέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά στην οργάνωση. Όπως γνωστοποίησε μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δωρεές της έφτασαν συνολικά τα 13.900 ευρώ, καθώς πίστευε ότι τα χρήματα θα κατευθύνονταν σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, απαντώντας και σε σχόλια χρηστών που της ζήτησαν να τοποθετηθεί για τη δημόσια προβολή της συγκεκριμένης οργάνωσης. Όπως εξήγησε, δεν είχε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τα μέλη της ΜΚΟ, αλλά είχε πειστεί ότι επρόκειτο για μια αξιόλογη ανθρωπιστική πρωτοβουλία. Μάλιστα, σημείωσε ότι οι εκκλήσεις της οργάνωσης είχαν αναπαραχθεί επί σειρά ετών από πολλά γνωστά πρόσωπα, γεγονός που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της.

Η Φαίη Ζακάκου ανέφερε ότι για περίπου δύο χρόνια ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης που δημοσιεύονταν για κάθε παιδί, καταθέτοντας χρήματα κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια νέα ανάγκη. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μηνύματα που, όπως περιέγραψε, λάμβανε από ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν τη βοήθειά της, επικαλούμενοι την κρίσιμη κατάσταση της υγείας παιδιών. «Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που θυμήθηκε. Όπως υποστήριξε, ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά, ενώ μετά τις δωρεές λάμβανε μηνύματα ευγνωμοσύνης από όσους επικοινωνούσαν μαζί της.

Παράλληλα, θέλησε να διευκρινίσει όσα αφορούν την περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτεβ, για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί ξεχωριστή προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, υπήρχε ειδικός τραπεζικός λογαριασμός για τις δωρεές προς το παιδί, ενώ έκανε αναφορά και στον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος, όπως είπε, είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για την ενίσχυσή του. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έγινε προκειμένου να διαχωριστεί η συγκεκριμένη εκστρατεία από τη δραστηριότητα της ΜΚΟ που ερευνάται.

Η γυμνάστρια περιέγραψε επίσης τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι είχε εξαπατηθεί, μαζί με άλλους ανθρώπους που είχαν προσφέρει χρήματα στην οργάνωση. «Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η δημόσια τοποθέτησή της ήρθε μετά από σχόλια που δέχθηκε στα social media, καθώς ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι οι δικές της ενέργειες περιορίζονταν στις δωρεές και στην αναδημοσίευση εκκλήσεων για βοήθεια. Τόνισε, τέλος, ότι δεν αντιμετωπίζει η ίδια κατηγορίες, αλλά θεωρεί πως ανήκει στους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν την οργάνωση και προσέφεραν χρήματα με καλή πίστη.