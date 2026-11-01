Η αγωνία για την υγεία του 12χρονου γιου της την οδήγησε να αναζητήσει οικονομική βοήθεια. Σήμερα, μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, η μητέρα του αγοριού περιγράφει στο ThessPost.gr το αίσθημα προδοσίας που βιώνει.

Όπως εξηγεί, συναίνεσε να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες και στοιχεία για τη λευχαιμία του παιδιού της, ελπίζοντας ότι η ανταπόκριση του κόσμου θα βοηθούσε την οικογένεια να καλύψει τις ανάγκες της.

Η μαρτυρία της φωτίζει την πλευρά των γονέων που απευθύνθηκαν στη ΜΚΟ που εξαπατούσε δωρητές αναζητώντας στήριξη, χωρίς να γνωρίζουν, όπως καταγγέλλει η ίδια, πόσα χρήματα συγκεντρώνονταν στο όνομα των παιδιών τους και πώς διαχειρίζονταν οι υπεύθυνοι τις δωρεές.

Η πρώτη επαφή μέσα από το νοσοκομείο

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του αγοριού. Η μητέρα άκουσε από άλλους γονείς για μια οργάνωση που πραγματοποιούσε δράσεις οικονομικής ενίσχυσης παιδιών με προβλήματα υγείας. Αντιμετωπίζοντας και η ίδια μεγάλες δυσκολίες, ζήτησε να μάθει εάν μπορούσε να λάβει βοήθεια.

«Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου», περιγράφει. Οι συζητήσεις στους διαδρόμους της κλινικής την οδήγησαν, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ThessPost.gr, στην επικοινωνία με την 35χρονη που περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης.

Η γυναίκα την ενημέρωσε ότι για την κινητοποίηση των δωρητών θα δημοσιεύονταν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες του παιδιού, μαζί με πληροφορίες για την ασθένειά του. Η μητέρα δέχθηκε, προσδοκώντας ότι η δημοσιοποίηση θα εξασφάλιζε την απαραίτητη υποστήριξη.

Η κάρτα για τις αγορές και το αναπάντητο ερώτημα για τις δωρεές

Η οικογένεια έλαβε οικονομική βοήθεια μέσω κάρτας Flex One, η οποία εγκαταστάθηκε στο κινητό της μητέρας και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για καθημερινές αγορές.

«Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», αναφέρει. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για τον γιο της.

Αυτή η έλλειψη ενημέρωσης βρίσκεται στο επίκεντρο της καταγγελίας της. Η ίδια επιβεβαιώνει ότι έλαβε στήριξη, αλλά δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιο μέρος των δωρεών έφτασε τελικά στην οικογένεια και τι απέγιναν τα υπόλοιπα χρήματα.

Μετά τις αποκαλύψεις, εκείνο που τη βαραίνει ιδιαίτερα είναι η έκθεση του παιδιού της στο διαδίκτυο. «Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», λέει, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το ενδεχόμενο η ανάγκη της οικογένειας να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικό πλουτισμό.

Τι έδειξε η έρευνα για τα χρήματα των οικογενειών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από την εξέταση γονέων 34 παιδιών και τη διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι οι δωρεές που αντιστοιχούσαν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ. Στις οικογένειες αποδόθηκαν περίπου 1.111.176 ευρώ, ενώ το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.

Παράλληλα, για την περίοδο 2018–2026 καταγράφηκαν πιστώσεις άνω των 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς του σωματείου και προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου. Πρόκειται για ευρύτερο σύνολο συναλλαγών, διαφορετικό από τις δωρεές των 3,94 εκατ. ευρώ που συνδέθηκαν με τις 34 εξεταζόμενες περιπτώσεις.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σύμφωνα με την ίδια, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και για τη χρηματοδότηση αθλητικού σωματείου και την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Οι έξι συλλήψεις και οι απολογίες

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ και η 35χρονη σύντροφός του. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ελέγχθηκαν 29 λογαριασμοί και αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις, ενώ οι Αρχές διερευνούν τη διαδρομή των χρημάτων και πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για συμμετοχή σε συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Ο 37χρονος, η σύντροφός του και ο αδελφός της αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι απολογίες έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τους κατηγορουμένους να παραμένουν μέχρι τότε υπό κράτηση.