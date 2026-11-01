Εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη, στην περιοχή του Κολωνακίου, σημειώθηκε στις 02:15 τα ξημερώματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το γραφείο. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα εισόδου, ενώ έσπασαν και τζάμια.

Η επίθεση καταδικάστηκε ομόφωνα από τα πολιτικά κόμματα.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στο γραφείο του Πλεύρη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή «Mega Non Stop» και καταγράφει τις κινήσεις των δραστών λίγο πριν από την έκρηξη.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ότι οι άγνωστοι φορούσαν μάσκες, εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία των εορτασμών του Halloween, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Παράλληλα, είχαν μαζί τους σακίδια πλάτης, μέσα στα οποία μετέφεραν τον εμπρηστικό μηχανισμό. Αφού έφτασαν στο σημείο, τον άφησαν στην είσοδο του κτιρίου και απομακρύνθηκαν, λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη.