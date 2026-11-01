Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα, όταν ομάδα ενόπλων επιχείρησε να εισβάλει στις εγκαταστάσεις εταιρείας, με σκοπό να αφαιρέσει το ΑΤΜ που βρίσκεται στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκονται τρία με τέσσερα άτομα, τα οποία έφτασαν στην επιχείρηση που βρίσκεται στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα και επιχείρησαν να αποσπάσουν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες κρατούσαν ομήρους δύο άνδρες που εργάζονταν ως προσωπικό ασφαλείας στο κτίριο.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα οι επίδοξοι ληστές να μην καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα και να εγκαταλείψουν το σημείο.

Ακολούθησε καταδίωξη, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποίησαν. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο το πρωί στην περιοχή του Δαμασίου.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η απόπειρα ληστείας.