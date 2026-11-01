Έναν μηχανισμό που φέρεται να εκμεταλλευόταν τις ανάγκες παιδιών με σοβαρές ασθένειες και την ευαισθησία των δωρητών περιγράφει η αστυνομική έρευνα για τη ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης απάτης και υπεξαίρεσης εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, χρήματα που συγκεντρώνονταν για θεραπείες, νοσηλείες και τη στήριξη οικογενειών κατέληγαν εν μέρει σε προσωπικές δαπάνες, στοιχηματικούς λογαριασμούς και χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων, ενώ ερευνάται και η σύνδεσή τους με χειραγώγηση αγώνων.

Έξι άτομα συνελήφθησαν στην επιχείρηση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αδικήματα που συνδέονται με τη δράση των δύο υποομάδων, ενώ ο 37χρονος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης και δύο ακόμη πρόσωπα αντιμετωπίζουν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η καταγγελία μητέρας και η έναρξη της έρευνας

Αφετηρία της διερεύνησης αποτέλεσε καταγγελία για τη διαφάνεια στη λειτουργία του σωματείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα παιδιού με καρκίνο απευθύνθηκε στον εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι περίπου 300.000 ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί για τις ανάγκες του παιδιού της δεν διατέθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία και εκτεταμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα.

Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση για τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών από την Αττική, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε δύο διακριτούς βραχίονες, οι οποίοι συνδέονταν μέσω του 37χρονου. Ο πρώτος, με μέλη τον ίδιο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 στη συγκέντρωση και ιδιοποίηση δωρεών. Ο δεύτερος, που φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026, περιλάμβανε επιπλέον έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο και συνδέεται με το ποδοσφαιρικό σκέλος της υπόθεσης.

Τα 5,8 εκατ. ευρώ και το εκτιμώμενο παράνομο όφελος

Η οικονομική έρευνα περιέλαβε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και περισσότερες από 246.000 κινήσεις. Από το 2018 έως το 2026 καταγράφηκαν συνολικές πιστώσεις άνω των 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου.

Το ποσό αυτό διακρίνεται από το μέχρι στιγμής υπολογισμένο παράνομο περιουσιακό όφελος. Ειδικότερα, από την εξέταση γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών και τη διασταύρωση των καταθέσεών τους με τα οικονομικά δεδομένα προέκυψαν δωρεές 3.940.692 ευρώ. Στις αντίστοιχες οικογένειες είχαν αποδοθεί περίπου 1.111.176 ευρώ. Τη διαφορά, ύψους περίπου 2.829.516 ευρώ, υπολογίζει η αστυνομία ως παράνομο όφελος για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο το συνολικό ύψος των μετρητών που συγκεντρώθηκαν μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων, καθώς και αν όλα αυτά τα χρήματα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια και ότι μόνο μέρος των χρημάτων κατέληγε στις οικογένειες. Αναφέρθηκε επίσης στη φερόμενη διοχέτευση εσόδων σε χρηματοδότηση ομάδας και σε αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Οι φωτογραφίες των παιδιών και οι επώνυμοι δωρητές

Κατά την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της πρώτης υποομάδας επέλεγαν παιδιά με βαριές ασθένειες, κυρίως μορφές καρκίνου, ή αναπηρίες και δημοσίευαν φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάστασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκκλήσεις αφορούσαν έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης των οικογενειών.

Οι αρχές αποδίδουν στους εμπλεκομένους μεθοδεύσεις για την αύξηση των εισπράξεων: επαναλαμβανόμενους εράνους για το ίδιο παιδί με διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, εμφάνιση ως ακάλυπτων δαπανών που αποζημιώνονταν από ασφαλιστικούς φορείς και παρουσίαση διογκωμένου κόστους θεραπειών. Ερευνώνται επίσης αναφορές ότι χρήματα θα δίνονταν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.

Σημαντικό ρόλο στην εικόνα αξιοπιστίας της ΜΚΟ φέρεται να είχε η δημόσια προβολή δωρεών από αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Μεταξύ των συνεισφορών καταγράφονται 30.000 δολάρια από εφοπλίστρια, περισσότερα από 13.000 ευρώ από τραγουδιστή και περίπου 12.500 ευρώ από ποδοσφαιριστή, καθώς και δωρεές από αθλήτρια, παρουσιάστρια και influencer. Τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονται ως δωρητές, χωρίς από τα συγκεκριμένα στοιχεία να προκύπτει συμμετοχή τους στις ερευνώμενες πράξεις.

Οι οικογένειες που περίμεναν τα χρήματα

Επιμέρους περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα δημοσιοποιημένα στοιχεία δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώνονταν και σε όσα αποδίδονταν.

Για παιδί με επιθετική μορφή καρκίνου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις δράσεις, από τις οποίες συγκεντρώθηκαν περίπου 340.421 ευρώ. Η οικογένεια φέρεται να έλαβε 55.800 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, για παιδί με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα συγκεντρώθηκαν περίπου 73.200 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, να αποδοθεί ποσό στην οικογένεια.

Η επίσημη ανακοίνωση περιγράφει και περίπτωση παρέμβασης σε τραπεζικό λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία για απάτη προς την τράπεζα, προκαλώντας την απενεργοποίησή του. Ακολούθως προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την κατευθύνουν ξανά σε έρανο μέσω της ΜΚΟ.

Προσωπικοί λογαριασμοί, πολυτελείς αγορές και εικονικές συναλλαγές

Τα χρήματα κατατίθεντο τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μεταξύ άλλων μέσω IRIS. Ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες φέρεται να αναλαμβάνονταν σε μετρητά, να επανακατατίθεντο ή να μεταφέρονταν μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών.

Η αστυνομία περιγράφει μηχανισμό που αποσκοπούσε στην απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν δύο φερόμενες ως εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, καθώς και εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Μέρος των χρημάτων φέρεται να κάλυπτε αγορές επώνυμων προϊόντων, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα και ανάγκες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η χρήση στοιχηματικών λογαριασμών: ο 37χρονος είχε πιστώσει σε αυτούς περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ και είχε πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν ροές χρημάτων προς και από λογαριασμούς και δεν συνιστούν αυτομάτως καθαρά κέρδη από στοιχήματα.

Η χρηματοδότηση ομάδων και οι καταγγελλόμενοι χρηματισμοί

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη φερόμενη χρησιμοποίηση εσόδων από τους εράνους για ποδοσφαιρικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 37χρονος είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ σε δύο σωματεία, στα οποία λειτουργούσε ως παρασκηνιακός διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης. Οι πληρωμές προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές φέρεται να γίνονταν με μετρητά, χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 εντοπίστηκαν 62 στοιχηματισμοί του σε αγώνες ομάδας που χρηματοδοτούσε, αρκετοί από τους οποίους αφορούσαν την ήττα της.

Για την τρέχουσα περίοδο, οι αρχές εξετάζουν συμφωνία με πρόσωπα που κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή αγώνων, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση ερασιτεχνικής ομάδας που διεκδικούσε άνοδο στη Γ΄ Εθνική. Ένα μέλος φέρεται να αναλάμβανε σχετικές διευθετήσεις έναντι 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, ενώ καταγράφεται και περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ σε δύο πρόσωπα για επηρεασμό αναμέτρησης.

Ξεχωριστά διερευνάται αγώνας πρωταθλήματος Κ19, στον οποίο ο 37χρονος φέρεται να στοιχημάτισε ζωντανά, έχοντας προηγουμένως λάβει σχετική ενημέρωση, και να ειδοποίησε φίλους του να κάνουν το ίδιο. Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι ομάδες του συγκεκριμένου αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση.

Δεσμεύσεις λογαριασμών και συνέχιση της έρευνας

Στις έρευνες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ψηφιακά αρχεία και χειρόγραφες σημειώσεις, δύο αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες, πορτοφόλια και ρολόγια, καθώς και 18.330 ευρώ. Εντοπίστηκαν επίσης συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ και ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δεσμεύσεις τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου, της 35χρονης και του σωματείου, κατά περίπτωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η έρευνα συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του πλήρους εύρους των πράξεων και των χρηματικών ροών, με τις κατηγορίες να αναμένεται να αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη.