Τις συνθήκες θανάτου μιας 80χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή με τραύματα στο κεφάλι μέσα στην κατοικία της στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχει συλληφθεί ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος εντοπίστηκε επίσης τραυματισμένος και νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, όταν η κόρη των ηλικιωμένων φέρεται να βρήκε τους γονείς της και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι εντόπισαν την 80χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, με τραύματα στο κεφάλι. Ο σύζυγός της έφερε τραυματισμούς στο κεφάλι και στα χέρια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 90χρονος πάσχει από άνοια και δεν έχει μπορέσει να δώσει σαφή εικόνα για όσα προηγήθηκαν.

Ανοιχτά τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου

Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο προκλήθηκαν τα τραύματα της γυναίκας, καθώς και στην προέλευση των τραυματισμών του συζύγου της.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί παραβίαση της κατοικίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί τι συνέβη στο εσωτερικό της. Η σύλληψη του 90χρονου δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση ευθύνης για τον θάνατο της συζύγου του, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν υπό διερεύνηση.