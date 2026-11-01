Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε περίπου στις 02:15 τα ξημερώματα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έγινε λίγο μετά την αποχώρησή του από τον χώρο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο του κτιρίου αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα της εισόδου και έσπασαν τζάμια. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ στην είσοδο τοποθετήθηκαν προειδοποιητικά σημειώματα για τον κίνδυνο τραυματισμού από τα σπασμένα γυαλιά.

Ο υπουργός δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ζημιές και αντέδρασε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος τοποθέτησης των μηχανισμών καταδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο.

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, μόλις έφυγα από αυτό. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», έγραψε.

Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό, Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 1, 2026

Οι αναφορές στην ταυτότητα και στις προθέσεις των δραστών αποτελούν εκτιμήσεις του υπουργού, χωρίς να συνοδεύονται στις διαθέσιμες πληροφορίες από αντίστοιχα συμπεράσματα των αστυνομικών αρχών.