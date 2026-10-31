Σε οικογενειακή τραγωδία με τραγική κατάληξη εξελίχθηκε η διαμάχη δύο αδελφών στο Ελαιοχώρι Οιτύλου, στη Μάνη, το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026.

Ένας 53χρονος άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 57χρονο αδελφό του, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών φέρεται να αφορούσε κτηματικές και περιουσιακές διαφορές.

Παραδόθηκε μόνος του στην Αστυνομία

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 53χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αερόπολης, όπου συνελήφθη και βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών.

Παράλληλα, η Αστυνομία αναζητά το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έστρεψε το όπλο και προς την αδελφή του, χωρίς ωστόσο να την πετύχει.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει:

«Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό».