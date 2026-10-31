Κραγιόν, αρώματα και σαφάρι της στενής συνεργάτιδας του φερόμενου αρχηγού των «Φούρνων Χωριάτικο» σε δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος; Οι καλές σχέσεις με στελέχη του ΕΦΚΑ και της εφορίας, για να κάνουν τα στραβά μάτια και το κύκλωμα να δρα ανενόχλητο.

Κομβικό ρόλο είχε ένας 75χρονος που λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής, κατευθύνοντας το δεξί χέρι του αρχηγού σε ποια πρόσωπα θα στοχεύσει.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Έλα, Δήμητρα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Να σας πω, τι πρέπει να πάρω; Όλο αρώματα; Άμα πάρω και κραγιονάκια πειράζει;

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Όχι μωρέ, πάρε ό,τι θέλεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Ε, ναι, ναι, θα πάρω.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Ε, εντάξει, να μην είναι τελείως φθηνά!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Δεν είναι φθηνά! Yves Saint Laurent είναι!

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Εντάξει, εντάξει, πάρε.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Δεν είναι φθηνά, έχουν 40 ευρώ. Πρέπει να πάρω με 100;

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Άκου, άκου. Κοίταξε μέσα από την κατάσταση που σου έδωσα, ποιοι είναι δικοί μας, που τους πάμε κάθε φορά.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Εντάξει, έγινε.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Και θέλω οπωσδήποτε αυτή στο ΚΕΑ, μια προϊσταμένη που είναι στην επιτροπή, ξέρεις…

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Όχι, όχι, μην τα λέτε εδώ αυτά, α πα πα.

Σαν νονά, με τα χέρια της γεμάτα δώρα, ανεβοκατέβαινε στους ορόφους του ΕΦΚΑ στην Πατησίων για να τα μοιράσει στα στελέχη που την εξυπηρετούσαν.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Έχω πάρει δώρα για τα βαφτιστήρια.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Δευτέρα πρωί να πάμε. Αφιέρωσε λίγο χρόνο να πεταχτούμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Θα μοιραστούμε. Σε όσους δεν χωνεύω θα πάτε εσείς. Στις φίλες μου θα πάω εγώ.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Να γνωρίσεις και την άλλη προϊσταμένη. Και την Ε… έτσι;

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Βεβαίως, ναι. Την ξαδέρφη σας λέτε, έγινε, εντάξει, ευχαριστώ.

Οι διάλογοι με την διευθύντρια του ΕΦΚΑ

Φιλικός τόνος, οικειότητα και… ραντεβού στο γραφείο. Μόνο που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής δεν ήταν κάποια φίλη της, αλλά ανώτατο στέλεχος του ΕΦΚΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΦΚΑ: Έλα, Δήμητρα!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Τι κάνετε; Καλημέρα! Είστε στο γραφείο;

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΦΚΑ: Στο γραφείο είμαι, ναι, ναι.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Μπορείτε να περάσω ή θέλετε αύριο;

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΦΚΑ: Ε, έλα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Αύριο;

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΦΚΑ: Όχι, εδώ θα είμαι και σήμερα. Αλλά αν είναι να με διευκολύνεις αύριο, έλα αύριο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Εντάξει, έγινε.

Από προϊσταμένη, σε τμηματάρχισσα, πόρτα πόρτα, η στενή συνεργάτιδα του φερόμενου αρχηγού συναντούσε τις φίλες της, όπως τις αποκαλούσε, για να μοιράσει τα δωράκια της.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Τι κάνετε;

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΚΑ: Καλώς την!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟΥ: Ανεβαίνω τώρα όγδοο.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΚΑ: Ναι, ναι, έλα, φιλάκια.

Επτά ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί του ΕΦΚΑ, της επιθεώρησης εργασίας και της φορολογικής διοίκησης φέρονται να εντοπίζονται στις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας. Ανάμεσά τους, και με κομβικό ρόλο, η επονομαζόμενη και «θεία Μαίρη», ανώτατο στέλεχος της εφορίας στην Καλλιθέα, περιοχή που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια οι εταιρείες του κυκλώματος.