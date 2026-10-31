Στις οικονομικές δραστηριότητα εκατοντάδων εταιρειών, στις πληρωμές προς πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και στις πιθανές διασυνδέσεις με κρατικούς λειτουργούς επικεντρώνεται η έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο».

Οι νεότερες δικαστικές αποφάσεις ανέβασαν σε δέκα τους προσωρινά κρατουμένους, ενώ οι αποκαλύψεις από τη δικογραφία και οι μαρτυρίες πρώην συνεργατών του βασικού κατηγορουμένου προσθέτουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου δικτύου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης. Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε 59 συλλήψεις, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 149 κατηγορουμένους, με διαφορετικούς ρόλους και βαθμούς φερόμενης εμπλοκής.

Η αναφορά σε χρηματοδότηση γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Μία από τις μαρτυρίες που προστίθενται στην υπόθεση αφορά την παρουσία του επιχειρηματία στον αθλητισμό. Συνεργάτης του αποκαλούμενου «Mr. Χωριάτικο» υποστηρίζει ότι «Είχε μπλέξει σαν αφανής χρηματοδότης με την γυναικεία ομάδα μπάσκετ».

Η αναφορά αποδίδεται στον συγκεκριμένο συνεργάτη και αφορά ισχυρισμό για χρηματοδοτική δραστηριότητα του επιχειρηματία. Από το απόσπασμα δεν προκύπτουν η ταυτότητα της ομάδας, τα ποσά ή ο τρόπος χρηματοδότησης, ούτε μπορεί να συναχθεί από μόνη της σύνδεση της αθλητικής δραστηριότητας με τις ερευνώμενες πράξεις.

Σε ξεχωριστή μαρτυρία που παρουσίασε το MEGA στην εκπομπή «Live News», πρώην υπεύθυνος καταστημάτων περιέγραψε ένα σύστημα επιβράβευσης προσώπων που αναλάμβαναν ευθύνες για λογαριασμό του επιχειρηματία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι όσοι παρέμεναν πιστοί αποκτούσαν οικονομικά ανταλλάγματα ή επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ κατήγγειλε πιέσεις όταν αρνήθηκε να εμφανιστεί ως διαχειριστής εταιρείας.

Κονταξής: «Πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος στις εταιρείες»

Την ανάγκη αναλυτικής εξέτασης των εταιρικών σχημάτων υπογραμμίζει ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, ο οποίος εκπροσωπεί δύο κατηγορουμένους. Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Non Stop», επισημαίνει: «Πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος στις εταιρείες».

Ο συνήγορος έχει θέσει και το ζήτημα της εξατομίκευσης των ευθυνών, ζητώντας να εξεταστεί προσεκτικά ο ρόλος κάθε προσώπου μέσα στον μεγάλο όγκο της δικογραφίας. Η θέση αυτή συνδέεται με την υπερασπιστική γραμμή κατηγορουμένων που αρνούνται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση και υποστηρίζουν ότι εκτελούσαν εντολές έναντι χαμηλών αμοιβών ή μισθών, χωρίς να έχουν αποφασιστικό ρόλο.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός των εταιρειών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η φερόμενη οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2016 και είχε αναπτύξει δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων. Από αυτά, οι Αρχές εκτιμούν ότι 340 χρησιμοποιούνταν για τη συστηματική αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

Οι εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, αλλά, κατά την έρευνα, ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία απέκρυπταν την πραγματική τους ιδιότητα πίσω από παρένθετους διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους. Το δίκτυο εκτεινόταν πέρα από την αρτοποιία, σε επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα, beach bars, ξενοδοχεία και άλλες δραστηριότητες.

Όταν ένα εταιρικό σχήμα συσσώρευε σημαντικά χρέη, αντικαθίστατο από άλλο, το οποίο συνέχιζε την επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι, σύμφωνα με τις Αρχές, οι απαιτήσεις του Δημοσίου παρέμεναν σε εταιρείες χωρίς επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την εξόφλησή τους.

Στην έρευνα καταγράφονται επίσης μεταφορές χρημάτων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, αναλήψεις, άτοκα μακροχρόνια δάνεια και ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης προς πρόσωπα που εμφανίζονταν για σύντομα διαστήματα ως εργαζόμενοι. Σε μία περίπτωση δηλώθηκε αποζημίωση περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.

Οι φάκελοι με χρήματα και οι συνομιλίες για τις πληρωμές

Το MEGA παρουσίασε φωτογραφικό υλικό και συνομιλίες που περιγράφουν πληρωμές προς τους φερόμενους ως «αχυρανθρώπους». Κατά το ρεπορτάζ, οι φάκελοι προετοιμάζονταν στα κεντρικά γραφεία επί της λεωφόρου Κηφισού και παραδίδονταν σε προκαθορισμένα σημεία, όπως καφετέριες, πλυντήρια αυτοκινήτων και φούρνους.

Οι πληρωμές φέρονται να ακολουθούσαν συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνήθως ανά δεκαπενθήμερο. Σε μία καταγεγραμμένη επικοινωνία, πρόσωπο που ζητά να πληρωθεί ακούγεται να λέει «Ρε Βασίλη, δεν έχω μία ρε συ», ενώ η απάντηση είναι: «Λοιπόν, Δευτέρα θα πληρωθείτε όλοι. Ντάξει;».

Το ίδιο υλικό φωτίζει και τις συνέπειες για όσους εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα. Σε συνομιλία γυναίκας με μέλος του δικτύου εκφράζεται ανησυχία για επαγγελματικές μισθώσεις που είχαν καταχωριστεί στο όνομά της, χωρίς, όπως υποστήριζε, να τις γνωρίζει. Σε επόμενη συζήτηση γίνεται αναφορά σε επτά καταστήματα, τρία σπίτια και χρέη κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι

Ξεχωριστό σκέλος αποτελεί η διερεύνηση πιθανής παροχής πληροφοριών ή διευκολύνσεων από πρόσωπα μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στοιχεία της υπόθεσης διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να εξεταστούν αναφορές για αστυνομικούς και υπαλλήλους ελεγκτικών υπηρεσιών.

Στις επικοινωνίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία εμφανίζονται χαρακτηρισμοί όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες», τους οποίους οι ερευνητές αξιολογούν στο πλαίσιο της αναζήτησης πιθανών διασυνδέσεων. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, σχέσεις με υπαλλήλους φορολογικών υπηρεσιών, του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Το MEGA μετέδωσε επίσης πληροφορίες για πρώην αστυνομικό της Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να παρείχε εσωτερική πληροφόρηση με ανταλλάγματα. Η πιθανή εμπλοκή εν ενεργεία αστυνομικών παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε πάντως στην ΕΡΤ ότι, κατά την ενημέρωσή της την Παρασκευή, δεν είχαν προκύψει ποινικές διώξεις για δημόσιο λειτουργό ή αστυνομικό. Τόνισε ότι τα σχετικά στοιχεία θα αξιολογηθούν στην ανάκριση και ότι οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι παρείχε βοήθεια θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η ίδια ανέφερε ότι η πολύμηνη έρευνα περιέλαβε νόμιμες επισυνδέσεις, μαρτυρικές καταθέσεις και ανακριτική διείσδυση.

Τα ποσά της υπόθεσης και οι δέκα προφυλακίσεις

Η οικονομική αποτύπωση χρειάζεται διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες ποσών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. και παρουσίασε η ΕΡΤ, η διαπιστωθείσα ζημία από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων υπολογίζεται σε περίπου 76,96 εκατ. ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις. Το σύνολο των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών για τις οποίες βρέθηκαν οικονομικά στοιχεία ανέρχεται σε περίπου 95,56 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν δύο ξεχωριστές ζημίες που πρέπει να προστεθούν.

Στο δικαστικό σκέλος, η τελευταία απόφαση προσωρινής κράτησης αφορά λογίστρια, κόρη του κατηγορούμενου αρχιλογιστή, ανεβάζοντας τις προφυλακίσεις σε δέκα. Ο πατέρας της τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας.

Μεταξύ των ήδη προσωρινά κρατουμένων βρίσκονται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος. Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και οφειλές εισφορών, αρνείται την απάτη και δηλώνει ότι θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Η έρευνα συνεχίζεται για την έκταση του δικτύου και την ατομική ευθύνη των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.