Νέα στοιχεία για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα φέρνουν στο φως οι έρευνες της Πυροσβεστικής, καθώς οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου επιχειρώντας να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες ετοιμάζονται να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, εργαστηριακές εξετάσεις και η ανασύνθεση των κινήσεών τους αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης, 34 ημέρες μετά την καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να επενέβησαν στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του νεοκλασικού κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να κλέψουν χαλκό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημιά στις σωληνώσεις προκάλεσε διαρροή και συσσώρευση αερίου στο εσωτερικό του ακινήτου, πριν από την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στην κατάρρευσή του.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στo Mega ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι από τη στιγμή που κάποιος διαπράτει τέτοιες αξιόποινες πράξεις, ουσιαστικά αποδέχεται ότι μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο συμβάν, κάτι που δικαιολογεί την αυστηροποίηση των ποινών με το νέο νομικό πλαίσιο.

Πώς οι ερευνητές έφτασαν στους τρεις κατηγορουμένους

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας. Οι ερευνητές συνδύασαν την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης με την εξέταση των πειστηρίων, την ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού και την αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στην επιστημονική τεκμηρίωση συνέβαλαν δικαστικοί πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, χημικός και το εργαστήριο Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα, στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων συνέδραμαν η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων και στις συλλήψεις της 29ης Οκτωβρίου.

Καθοριστικό ρόλο είχε η χαρτογράφηση της διαδρομής των τριών ανδρών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ερευνητές παρακολούθησαν μέσα από το διαθέσιμο οπτικό υλικό τις κινήσεις τους από την Ομόνοια προς την περιοχή της Ακρόπολης και, στη συνέχεια, προς το Κουκάκι και άλλους δρόμους του κέντρου. Τα επιμέρους στοιχεία επέτρεψαν να συνδεθούν συγκεκριμένα πρόσωπα με την παρουσία τους στο κτίριο πριν από την έκρηξη.

Το βίντεο με τον χαλκοσωλήνα και το καροτσάκι

Στο υλικό που παρουσίασε η ΕΡΤ καταγράφονται οι τρεις κατηγορούμενοι να απομακρύνονται από το ακίνητο έχοντας μαζί τους ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα και ένα καροτσάκι με αντικείμενα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει. Σε άλλες καταγραφές φαίνονται δύο από αυτούς να εισέρχονται στο κλιμακοστάσιο και να παραμένουν για λίγα λεπτά, ενώ ο τρίτος φέρεται να επιτηρεί τον εξωτερικό χώρο.

Οι κινήσεις αυτές τοποθετούνται αρκετές ώρες πριν από τη φονική έκρηξη. Σύμφωνα με την ανασύνθεση των γεγονότων που μεταδίδει η ΕΡΤ, η είσοδος στο κτίριο έγινε περίπου στις 02:00. Κατά την προσπάθεια αφαίρεσης χαλκού φέρεται να προκλήθηκε βλάβη στις σωληνώσεις και οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν, αφήνοντας πίσω τους τη διαρροή αερίου.

Η εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι το αέριο συσσωρευόταν επί περίπου πεντέμισι ώρες στους κλειστούς χώρους. Γύρω στις 07:30, όταν η ένοικος διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου άναψε το φως, ο σπινθήρας εκτιμάται ότι προκάλεσε την ανάφλεξη του μείγματος και την έκρηξη.

Δεκάδες προηγούμενες συλλήψεις για κλοπές και ναρκωτικά

Οι κατηγορούμενοι είναι δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας. Και οι τρεις είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές αρχές πριν από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, στο ιστορικό τους περιλαμβάνονται δεκάδες συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών, διαρρήξεων, ληστειών και ναρκωτικών, καθώς και, κατά περίπτωση, οπλοκατοχής και βαριάς σωματικής βλάβης. Η επανειλημμένη εμπλοκή τους σε τέτοιες υποθέσεις εξετάζεται μαζί με τα ευρήματα που τους συνδέουν με την αφαίρεση χαλκού από το κτίριο της Πλάκας.

Τη Δευτέρα οι απολογίες για τις βαριές κατηγορίες

Οι τρεις άνδρες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 12:00. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, εμπρησμό και έκρηξη με θανατηφόρο αποτέλεσμα, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Την έκταση του κινδύνου αποτυπώνει και το βίντεο της έκρηξης που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ. Ένα σχολικό λεωφορείο με 12 μαθητές περνά από το σημείο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν εκτοξευτούν φλόγες, τζάμια και συντρίμμια στον δρόμο. Κανείς από τους επιβαίνοντες στο σχολικό δεν τραυματίστηκε. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε κατάφερε να βγει από το όχημά του με ελαφρά τραύματα, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη σημαντικές ζημιές από το ωστικό κύμα.

Η υπόθεση επαναφέρει παράλληλα στο επίκεντρο την παράνομη διακίνηση χαλκού. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου πρέπει να περιλαμβάνει και εκείνους που παραλαμβάνουν και αγοράζουν τα κλεμμένα υλικά. Όπως επισήμανε, η διερεύνηση δεν σταματά στη σύλληψη όσων κατηγορούνται για την αφαίρεσή τους, αλλά επεκτείνεται στην αλυσίδα διάθεσης του χαλκού στην αγορά.