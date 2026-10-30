Μπροστά σε ένα εύρημα που ενδέχεται να ρίξει φως σε παλιές υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών βρίσκονται οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, έπειτα από την ανακάλυψη ανθρώπινου σκελετού σε χωράφι στην περιοχή των Βουκολιών.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τα οστά βρέθηκαν από έναν άνδρα που πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού στην αγροτική ιδιοκτησία του. Μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ανθρώπινα υπολείμματα, ενημέρωσε την Αστυνομία.

Τη διερεύνηση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ από την αρχική εξέταση προέκυψαν ενδείξεις ότι ο σκελετός ανήκει σε γυναίκα. Το στοιχείο αυτό έστρεψε το ενδιαφέρον των αστυνομικών σε δύο παλαιότερες εξαφανίσεις, για τις οποίες δεν έχουν δοθεί οριστικές απαντήσεις.

Στο επίκεντρο η εξαφάνιση ηλικιωμένης το 2022

Μεταξύ των υποθέσεων που επανεξετάζονται βρίσκεται εκείνη της Σανίκο Τσαούσι, η οποία αγνοείται από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, όταν ήταν 75 ετών.

Η ηλικιωμένη κατοικούσε στον Αλικιανό Χανίων και την ημέρα της εξαφάνισής της είχε ξεκινήσει από το σπίτι της για να επισκεφθεί συγγενή που διέμενε σε κοντινή απόσταση. Δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της, ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν δεν κατάφεραν να αποκαλύψουν τι της συνέβη.

Οι συγγενείς της είχαν εκφράσει εξαρχής φόβους ότι η γυναίκα ενδεχομένως είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Τον Οκτώβριο του 2024, η δικαστική διερεύνηση οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο και κατά συναυτουργία, εναντίον ενός ιερέα και δύο Τσέχων, πατέρα και γιου, που εργάζονταν στο νεκροταφείο του χωριού.

Οι ερευνητές εξέτασαν το ενδεχόμενο η 75χρονη να είχε χτυπηθεί από όχημα που οδηγούσε ο ιερέας και ακολούθως να αποκρύφθηκε η σορός της με τη συμμετοχή και άλλων προσώπων.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη.

Η έρευνα απέκτησε νέα δεδομένα τον Απρίλιο του 2025, καθώς η επεξεργασία καταθέσεων, καταγραφών από κάμερες και στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών είχε ως αποτέλεσμα την άσκηση επιπλέον ποινικών διώξεων.

Τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση ενός από τους δύο Τσέχους, ο οποίος κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως. Κατά την απολογία του δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες.

Παρά την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας, η τύχη της Σανίκο Τσαούσι εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο, καθώς δεν έχει βρεθεί η σορός της.

Στοιχεία στρέφουν την έρευνα σε εξαφάνιση του 2007

Η ανακάλυψη στις Βουκολιές, πάντως, ενδέχεται να σχετίζεται με μια διαφορετική υπόθεση, αρκετά παλαιότερη από εκείνη της 75χρονης.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, οι πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις φαίνεται να κατευθύνουν τις έρευνες προς εξαφάνιση γυναίκας πριν από περίπου 19 χρόνια, δηλαδή γύρω στο 2007.

Παράλληλα, τα ενδύματα που εντοπίστηκαν μαζί με τον σκελετό αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τους ερευνητές. Από την εξέτασή τους προκύπτουν ενδείξεις ότι τα λείψανα πιθανότατα δεν ανήκουν στη Σανίκο Τσαούσι.

Ωστόσο, καμία εκδοχή δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση αναμένεται να διαδραματίσουν οι αναλύσεις DNA, καθώς έχουν συλλεχθεί γενετικά δείγματα προκειμένου να συγκριθούν με τα διαθέσιμα στοιχεία και των δύο εξαφανισμένων γυναικών.

Εφόσον διαπιστωθεί ταύτιση, θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική εξέλιξη σε μία από τις δύο εκκρεμείς υποθέσεις. Διαφορετικά, οι αστυνομικοί θα κληθούν να διερευνήσουν την πιθανότητα ο σκελετός να ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη.