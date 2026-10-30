Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι συγγενείς των Αμερικανών υπηκόων που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στην Πλάκα, παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις μετά τις τρεις συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι αρχές. Η είδηση ότι η τραγωδία προκλήθηκε για την αφαίρεση ενός χαλκοσωλήνα μηδαμινής αξίας προκαλεί οργή και συντριβή.



«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ», φέρονται να ήταν τα πρώτα λόγια των οικείων των θυμάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Το ποσό αυτό αποτελεί την εκτιμώμενη αξία του υλικού που απέσπασαν οι δράστες από το κτίριο, προκαλώντας τη μοιραία διαρροή και τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.



Παράλληλα, ο δικηγόρος των οικογενειών των Αμερικανών θυμάτων, Γιώργος Καραπάνος, βρέθηκε στα δικαστήρια δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

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Το βαρύ κατηγορητήριο και η ώρα των απολογιών

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στις 12:00.



Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα, που περιλαμβάνουν εμπρησμό και έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σεσημασμένοι με βαρύ ποινικό μητρώο οι κατηγορούμενοι

Τα στοιχεία της Αστυνομίας αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για άτομα που έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές αρχές για κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ είχαν αποφυλακιστεί πρόσφατα.



Ο Κ.Α. φέρεται να έχει εμπλακεί σε 13 υποθέσεις από το 2008 έως το 2026, ενώ αποφυλακίστηκε από τις Πάτρες τον Νοέμβριο του 2025. Ο Κ.Η. έχει απασχολήσει τις αρχές περισσότερες από 20 φορές από το 2019, έχοντας αποφυλακιστεί από την Άμφισσα τον Μάρτιο του 2026.



Τέλος, ο Τ.Α. καταγράφει μακρά ποινική διαδρομή με περίπου 45 εμπλοκές από το 1985, ενώ είχε αποφυλακιστεί υπό όρους από τη Λάρισα τον Ιούνιο του 2026.