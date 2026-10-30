Κλείνει ο κύκλος των απολογιών στην υπόθεση του «Χωριάτικου» με τους τελευταίους από τους συνολικά 59 συλληφθέντες να περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου.

Μετά από μαραθώνια διαδικασία δυο ημερών, μέχρι τώρα, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι δέκα κατηγορούμενοι. Λίγο πριν γραφτεί ο επίλογος της ανάκρισης που χειρίστηκαν τρεις ανακριτές, το δρόμο για τη φυλακή πήρε μια λογίστρια. Νωρίτερα , ο πατέρας της , αρχιλογιστής, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» λόγω προχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας.

Σύμφωνα με την κατηγορία, στην δεύτερη ομάδα των 29 κατηγορούμενων που κλήθηκαν σήμερα να δώσουν εξηγήσεις για βαρύτατα αδικήματα ανήκουν «εκτελεστικοί βραχίονες» της εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρηματίες που φέρονται να λειτουργούσαν ως «μπροστινοί», λογιστές και υπάλληλοι επιχειρήσεων που διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται ενώ οι περισσότεροι ισχυρίστηκαν πως εκτελούσαν εντολές και σε πολλές περιπτώσεις αμειβόμενοι με χαμηλούς μισθούς.

Χθες , κρίθηκε προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος ο οποίος, σύμφωνα με τον συνήγορο του , αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και δηλώνει έτοιμος θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του προκειμένου να εξοφλήσει το χρέος του προς το Δημόσιο.