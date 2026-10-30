Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία πριν από περίπου έναν μήνα προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και την κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας. Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι η αφαίρεση ενός χάλκινου σωλήνα από το δίκτυο φυσικού αερίου φέρεται να προκάλεσε τη διαρροή που οδήγησε στην ισχυρότατη έκρηξη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν τους χάλκινους σωλήνες από το κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Κάμερες ασφαλείας φέρονται να έχουν καταγράψει τους κατηγορουμένους να απομακρύνονται από το σημείο κρατώντας κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από 34 ημέρες ερευνών, κατά τη διάρκεια των οποίων η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις στα ευρήματα από το κατεστραμμένο ακίνητο.

Τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA από τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο φωτίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά και τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον δρόμο.

Το μισό δευτερόλεπτο που έσωσε 12 παιδιά από την έκρηξη στην Πλάκα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα όσα αποκαλύπτονται από την ανάλυση βίντεο ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται ένα σχολικό βαν με 12 μαθητές να περνά μπροστά από το κτίριο τη στιγμή της έκρηξης.

Από την ισχυρότατη ανατίναξη εκτοξεύτηκαν συντρίμμια προς το όχημα, με κομμάτια από το κτίριο να χτυπούν τις πόρτες και τα παράθυρά του. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την ανάλυση του οπτικού υλικού, η έκρηξη σημειώθηκε ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου αφότου το σχολικό βαν είχε περάσει κάτω από το κτίριο. Όπως περιέγραψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο βίντεο καταγράφεται μια αλλαγή στον φωτισμό του ακινήτου, με το φως να ανάβει τη στιγμή που το όχημα βρίσκεται ακριβώς από κάτω.

Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή φαίνεται πως αποδείχθηκε καθοριστική για την τύχη των 12 μαθητών, καθώς ακόμη και μια καθυστέρηση περίπου μισού δευτερολέπτου στην κίνησή τους θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε διαφορετική εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, το φως φέρεται να άναψε όταν ηλικιωμένη ένοικος άνοιξε τον διακόπτη στο μπάνιο. Η κίνηση αυτή συνδέεται με τη στιγμή εκδήλωσης της έκρηξης, όπως προκύπτει από την ανάλυση των εικόνων.

Η έκρηξη σημειώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο ορόφους

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που εξετάστηκε από τις Αρχές αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας.

Όπως περιέγραψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή Live News, οι Αρχές εξέτασαν το οπτικό υλικό καρέ καρέ, με χρονική ανάλυση 0,05 δευτερολέπτων. Στα πρώτα καρέ, τα παράθυρα στην αριστερή πλευρά του κτιρίου εμφανίζονται σκοτεινά, ενώ λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου αργότερα ανάβει το φως.

Η συγκεκριμένη στιγμή συμπίπτει με τη διέλευση του σχολικού βαν ακριβώς κάτω από το ακίνητο. Σύμφωνα με την ανάλυση, η έκρηξη ακολούθησε περίπου μισό δευτερόλεπτο αργότερα, με αποτέλεσμα τα 12 παιδιά να έχουν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο.

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν η κίνηση μιας ηλικιωμένης ενοίκου, η οποία, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, άναψε το φως στο μπάνιο. Όπως εξήγησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τα κλάσματα του δευτερολέπτου που χρειάστηκαν για αυτή την κίνηση ενδέχεται να αποδείχθηκαν σωτήρια για τα παιδιά.

Η περιγραφή του δημοσιογράφου αναδεικνύει πόσο οριακή ήταν η χρονική διαφορά ανάμεσα στη διέλευση του σχολικού και την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και την κατάρρευση του κτιρίου. «Αν η γυναίκα έκανε πιο νωχελικές κινήσεις, αν δεν κινούνταν γρήγορα ή αν συνέβαινε οτιδήποτε άλλο, αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου που χρειάστηκε για να ανάψει το φως ήταν εκείνα που καθόρισαν τη μοίρα των παιδιών που βρίσκονταν έξω», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η βίαιη αφαίρεση του σωλήνα από το δίκτυο φυσικού αερίου

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρούνται και τα ευρήματα από την αυτοψία στο κατεστραμμένο κτίριο.

Όπως μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, ειδικός που συμμετείχε στον έλεγχο του χώρου διαπίστωσε ότι από το κεντρικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, κοντά στην κεντρική είσοδο του ακινήτου, έλειπε ένας σωλήνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ο σωλήνας δεν είχε αποσυνδεθεί με φυσιολογικό τρόπο, αλλά είχε αφαιρεθεί βίαια.

Το συγκεκριμένο εύρημα αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στη σύνδεση της κλοπής χαλκού με τη διαρροή αερίου και τη φονική έκρηξη.