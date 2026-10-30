Δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του «Χωριάτικου» πήραν το δρόμο για τη φυλακή ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων μέχρι αυτή την ώρα στους εννέα.

Πρόκειται για δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Μάλιστα, ο 53χρονος επιχειρηματίας εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας πως η συνεργασία του με τον προφυλακισμένο πλέον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων ήταν απολύτως νόμιμη.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν με αποτέλεσμα να κριθεί προφυλακιστέος όπως και ο δεύτερος επιχειρηματίας.

Ένα ακόμη πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος στην υπόθεση, ο αρχιλογιστής από τη Ρόδο, απολογήθηκε και του επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι. Η απόφαση ελήφθη καθώς πρόκειται για άνθρωπο μεγάλης ηλικίας με πολλά προβλήματα υγείας.

Η ανακριτική διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται τις επόμενες ώρες να απολογηθούν ακόμη 15 κατηγορούμενοι.