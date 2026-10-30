Στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στη ΓΑΔΑ, βρέθηκε σήμερα ο Αντώνης Ρέμος, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για δημοσιεύματα σε ανώνυμα blogs, τα οποία, σύμφωνα με την πλευρά του, τον δυσφημούν.

Την επίσκεψη του γνωστού τραγουδιστή επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, διευκρινίζοντας ότι η νομική ενέργεια αφορά τους διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστοσελίδων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Αντώνης Ρέμος σέβεται τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους, ωστόσο θέτει ως όριο τη συκοφαντική δυσφήμιση.

«Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων, αλλά υπάρχει και ένα “αλλά”. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του.

Με την κίνηση αυτή, ο τραγουδιστής προσφεύγει στις αρμόδιες Αρχές, ζητώντας τη διερεύνηση των δημοσιευμάτων και την αναζήτηση των υπευθύνων για το περιεχόμενο που θεωρεί δυσφημιστικό σε βάρος του.