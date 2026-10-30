Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο, οι οποίες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου.

Ο 46χρονος συνελήφθη πριν από λίγο στη Λευκάδα, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα πρόσωπα που αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεων είναι τρεις γυναίκες με τις οποίες είχε διατηρήσει στο παρελθόν ερωτική σχέση.

Το βίντεο από την είσοδό του στην πολυκατοικία της 36χρονης – Καταστράφηκε το διαμέρισμα

Το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:10, σε πολυκατοικία της οδού Βυζαντίου στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ο 46χρονος φέρεται να μπήκε στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του, το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο και να έβαλε φωτιά.

Τη δράση του κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, με το σχετικό βίντεο να δημοσιοποιείται από τον ΣΚΑΪ. Στο υλικό εμφανίζεται ο άνδρας να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και να χρησιμοποιεί το ασανσέρ, προκειμένου να φτάσει στον όροφο όπου βρίσκεται η κατοικία της γυναίκας. Στη συνέχεια, έχοντας μαζί του ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό, προκαλεί την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το διαμέρισμα.

Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ από τις φλόγες έσπασε και η τζαμαρία της μπαλκονόπορτας. Στο υπνοδωμάτιο βρέθηκε, επίσης, ένα μπιτόνι που περιείχε βενζίνη.

Τις στιγμές που ακολούθησαν περιέγραψε ο πατέρας της 36χρονης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο 46χρονος είχε οργανώσει τις κινήσεις του με τρόπο που να μην κινήσει υποψίες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μας παραπλάνησε. Εκεί έγινε όλο το παιχνίδι. Τον είδαν να κατεβάζει βαλίτσα, σακούλες και πράγματα, τα έβαλε στο αυτοκίνητο κι έφυγε. Εγώ έφυγα στις 19:30, δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο έξω. Ελέγχαμε τις κάμερες στις εννιά, στις εννιάμισι, στις δέκα, στις έντεκα… Τίποτα. Κοιμήθηκα.

Την κόρη μου που έμενε μαζί του την είχα πάει εγώ στο μετρό, γιατί δούλευε νυχτερινή βάρδια έντεκα με επτά το πρωί. Στο κτίριο κοιμόταν η άλλη μου κόρη, με το παιδί της, στον τρίτο όροφο. Στις δύο και τέταρτο ουρλιάζει στο τηλέφωνο: “Μπαμπά, μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι!”.

Όπως ήμουν με τις πιτζάμες, ξυπόλυτος, μπήκα στο αυτοκίνητο και έτρεξα εκεί, ειδοποιώντας ταυτόχρονα την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Η δεύτερη κόρη μου, που μένει στο διπλανό διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, αλλά ευτυχώς τώρα είναι καλά και επέστρεψε σπίτι.

Από την Ασφάλεια έμαθα μετά ότι λίγα λεπτά αργότερα πήγε στη Νυμφών και έκαψε τα άλλα αυτοκίνητα. Τον τελευταίο καιρό ρωτούσα την κόρη μου αν συνεισφέρει στα έξοδα και μου έλεγε “με το ζόρι πληρώνει έναν λογαριασμό”. Μας παραπλάνησε όλους».

Οι δύο ακόμη επιθέσεις σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο

Μετά την πυρκαγιά στο διαμέρισμα της 36χρονης, ο 46χρονος φέρεται να συνέχισε τη δράση του, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμη δύο οχήματα.

Ειδικότερα, στις 02:35, στην οδό Νυμφών στη Γλυφάδα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο που ανήκει σε 55χρονη, επίσης πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε στουπί για να πυρπολήσει το όχημα, ενώ έβαλε φωτιά και στο αυτοκίνητο του σημερινού συντρόφου της γυναίκας. Κατά την αυτοψία της Πυροσβεστικής εντοπίστηκαν δύο στουπιά τοποθετημένα πάνω στα καπό των αυτοκινήτων.

Το τρίτο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:38, στην οδό Κρήτης, στο Νέο Ηράκλειο. Εκεί ξέσπασε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο 49χρονης, η οποία στο παρελθόν είχε επίσης σχέση με τον 46χρονο. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε ένα δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες των αστυνομικών πηγών, ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχαν καταγραφεί υποθέσεις που αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Για τη διερεύνηση των τριών εμπρηστικών επιθέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας και Ηρακλείου.