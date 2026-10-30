Ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τους τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα να κινούνται σε στενό της περιοχής λίγη ώρα μετά την αποχώρησή τους από το τριώροφο νεοκλασικό κτίριο, όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες κρατούν το κομμάτι χαλκοσωλήνα που αφαίρεσαν.

Οι κατηγορούμενοι για την τραγωδία με έξι νεκρούς που εκτυλίχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Πλάκα με την κατάρρευση κτιρίου από διαρροή αερίου θα οδηγηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι στον ανακριτή για τις απολογίες τους.

Οι τρεις, που έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, μετά την ολοκλήρωση έρευνας της Πυροσβεστικής που κατέληξε ότι η φονική έκρηξη στο κτίριο οφείλεται σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωλήνων.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο νέα ζευγάρια Αμερικανών πολιτών, με μία εκ των θυμάτων έγκυο, και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, με τη γυναίκα Ελληνίδα υπήκοο και τον σύζυγό της υπήκοο Βρετανίας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι που χάθηκαν επτά άνθρωποι για έναν σωλήνα αξίας 25 ευρώ», είπε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων, οι οποίες θα δηλώσουν παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας στην ανάκριση, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για:

Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Πώς προκλήθηκε η έκρηξη

Στην εξιχνίαση προχώρησαν χθες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα. Οι τρεις κατηγορούνται ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία έκλεψαν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτιρίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανακριτών, οι δράστες προσπάθησαν να κόψουν τον σωλήνα με κόφτη και τον τράβηξαν, με αποτέλεσμα να ξηλωθεί και να προκληθεί ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση. Η διαρροή έφτασε τις επόμενες ώρες σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μέχρι τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε τον διακόπτη για να έχει φως, ο σπινθήρας προκάλεσε τη φονική έκρηξη.