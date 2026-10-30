Το ενδεχόμενο να αποδεσμευτούν λογαριασμοί που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της αλυσίδας καταστημάτων Pizza Fan που έχει «παγώσει» μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της για φορολογική απάτη εκατομμυρίων εξετάζεται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων με εξαίρεση τους λογαριασμούς που συνδέονται με τη μισθοδοσία των περίπου 2.500 εργαζομένων. Τα καταστήματα, ωστόσο, παραμένουν κλειστά, καθώς, εξαιτίας του «μπλόκου» στους λογαριασμούς, δεν υπάρχουν χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα.

Έτσι, στο πλαίσιο της προσπάθειας να βρεθεί λύση για να επαναλειτουργήσουν άμεσα τα καταστήματα, υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αρχής προκειμένου να ξεμπλοκαριστούν λογαριασμοί που συνδέονται με τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βουρλιώτης βρίσκεται σε συνεχείς συναντήσεις με εκπροσώπους της επιχείρησης σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση και να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει εργαζόμενοι αλλά και προμηθευτές που είναι μεταξύ αυτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους της εταιρείας να την ενημερώσουν αναλυτικά για τις οικονομικές υποχρεώσεις που εκκρεμούν και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μισθοδοσία, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις οφειλές στους προμηθευτές αλλά και τα πάγια λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων.

Αυτό που εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η αποδέσμευση μέρους των λογαριασμών μέχρι του ποσού που θα προκύψει από τα στοιχεία που θα σταλούν και κρίνονται ως απαραίτητα για την επανεκκίνηση της λειτουργίας των καταστημάτων.