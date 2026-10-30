«Μόλις υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός ο Άγγελος Γιαννακόπουλος θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ», αναφέρει σε δήλωση του ο συνήγορος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, «ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης, που του αναλογεί, στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Μόλις θα υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακινητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, φερόμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του.

Ο 57χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι οι παραβάσεις είναι φορολογικές και ότι οι εταιρείες του δεν ήταν «ευκαιριακές», αλλά λειτουργούσαν κανονικά και είχαν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να είπε για τις εταιρείες, που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, ότι η αλλαγή έγινε για να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν και ότι δεν υπήρχε η πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Μάλιστα, στο απολογητικό του υπόμνημα, φέρεται να επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και ζήτησε να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός ή να αφεθεί ελεύθερος, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα.