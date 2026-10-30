Εντυπωσιακές εικόνες των ευρημάτων από την αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία. Το οπτικό υλικό από τις έρευνες και τις κατασχέσεις συνοδεύει την αποκάλυψη μιας εκτεταμένης υπόθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται 430 εταιρείες, 59 συλλήψεις και συνολικά 149 κατηγορούμενοι, ενώ η οικονομική ζημιά από τη μη καταβολή υποχρεώσεων υπολογίζεται σε σχεδόν 77 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση αφορά το κύκλωμα που έχει συνδεθεί με τους φούρνους «Χωριάτικο», ενώ η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το πολυσύνθετο επιχειρηματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα τουλάχιστον από το 2016.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και πραγματοποιήθηκε σε εννέα περιοχές της χώρας: στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, τη Ζάκυνθο, την Τρίπολη, την Πάτρα και την Κόρινθο.

Οι 430 εταιρείες και ο μηχανισμός φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει και αξιοποιούσαν 430 αλληλοσυνδεόμενα εταιρικά σχήματα. Από αυτά, τα 340 χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο ενός οργανωμένου μηχανισμού συστηματικής αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

Οι εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρηματικές οντότητες, ωστόσο στην πραγματικότητα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων. Οι πραγματικοί διαχειριστές απέκρυπταν την ιδιότητά τους, χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», ως νόμιμους εκπροσώπους και διαχειριστές.

Το επιχειρηματικό δίκτυο εκτεινόταν σε πολλούς κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών. Μεταξύ των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονταν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Λάρισα και την Κόρινθο, ενώ είχαν αναπτυχθεί οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας του κυκλώματος ήταν η συστηματική συσσώρευση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικές οφειλές, αντικαθιστούνταν από μια νέα επιχειρηματική οντότητα, η οποία συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές παρέμεναν σε εταιρείες χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι διατηρούσαν τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ποιες υποχρεώσεις δεν πλήρωναν οι εταιρείες

Οι οφειλές που δημιουργούνταν προέρχονταν από διαφορετικές οικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες οι επιχειρήσεις φέρονται να απέφευγαν συστηματικά να εκπληρώσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αφορούσαν:

Τη συστηματική μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Τη μη εξόφληση βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος.

Τη μη καταβολή μισθωμάτων προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, από συμβάσεις παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.

Τη μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων επί της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Τη μη επιστροφή οικονομικών ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η μη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων δεν οφειλόταν σε πραγματική οικονομική αδυναμία των επιχειρήσεων, αλλά αποτελούσε συνειδητή επιλογή στο πλαίσιο του σχεδιασμού της οργάνωσης.

Παρά τη συσσώρευση σημαντικών χρεών, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αναλήψεις χρημάτων από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πολυάριθμες διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και χορηγήσεις άτοκων και μακροχρόνιων δανείων.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης σε βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν προσχηματικά ως εργαζόμενοι για σύντομα χρονικά διαστήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δήλωσης αποζημίωσης απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προχωρούσαν σε συνεχή επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, αποκτούσαν ακίνητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αγόραζαν πολυτελή οχήματα και πραγματοποιούσαν επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, εμφανίζοντας τρόπο διαβίωσης δυσανάλογο προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Οι 32 εικονικές έδρες και οι τραπεζικές συναλλαγές

Για την υποστήριξη του μηχανισμού χρησιμοποιούνταν 32 διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες. Παράλληλα, καταρτίζονταν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και άλλα δικαιολογητικά για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Το κύκλωμα αξιοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τερματικές συσκευές POS, διατραπεζικές μεταφορές και εικονικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του δικτύου, με σκοπό την απόκρυψη των οικονομικών ροών, των πραγματικών δικαιούχων και της φορολογητέας ύλης.

Με τις συγκεκριμένες πρακτικές επιδιωκόταν η απόκρυψη των πραγματικών εσόδων και η εμφάνιση μειωμένης φορολογητέας ύλης, ώστε να περιορίζονται τεχνητά οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η οργάνωση εξασφάλιζε αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που εκπλήρωναν κανονικά τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, καθώς μπορούσε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Η ιεραρχία του κυκλώματος και οι «αχυράνθρωποι»

Η εσωτερική δομή της εγκληματικής οργάνωσης χαρακτηριζόταν από συγκεκριμένη ιεραρχία, κατανομή ρόλων και διακριτούς μηχανισμούς διοικητικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης.

Στην κορυφή βρισκόταν το αρχηγικό μέλος, το οποίο ασκούσε τον κεντρικό έλεγχο και καθοδηγούσε την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα.

Ακολουθούσαν οι άτυποι συνεταίροι, οι οποίοι συμμετείχαν αφανώς στα επιχειρηματικά σχήματα και λάμβαναν ποσοστά επί των οικονομικών αποτελεσμάτων που κυμαίνονταν, κατά περίπτωση, από 20% έως 25%.

Ο κεντρικός επιχειρησιακός πυρήνας είχε αναλάβει τη σύσταση εταιρειών, την εξεύρεση παρένθετων διαχειριστών, τη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών και την οργάνωση του εταιρικού δικτύου.

Παράλληλα, υπήρχαν περιφερειακοί λειτουργικοί κόμβοι στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, οι οποίοι παρείχαν λογιστική, φορολογική, ασφαλιστική και διοικητική υποστήριξη στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Τα παρένθετα πρόσωπα εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία των εταιρειών. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, επιλέγονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, παραχωρούσαν τα στοιχεία τους ή συμμετείχαν σε τυπικές διαδικασίες σύστασης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

Μάλιστα, από την έρευνα προέκυψε ότι για τη συγκρότηση ορισμένων εταιρικών σχημάτων είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία ταυτότητας προσώπων που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.

Η ζημιά των 77 εκατομμυρίων και οι οφειλές των 95,5 εκατ. ευρώ

Τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης αποτυπώνουν το μέγεθος της δραστηριότητας του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ, η ζημιά από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται συνολικά σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι προσαυξήσεις.

Από το ποσό αυτό:

38.177.451,83 ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

38.782.843,59 ευρώ αφορούν οφειλές προς τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών για τις οποίες εντοπίστηκαν οικονομικά στοιχεία διαμορφώνεται σε 95.557.335,09 ευρώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026.

Από δειγματοληπτικούς οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως το 2025, προέκυψαν ενδείξεις απόκρυψης εκτιμώμενων καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν μη δηλωθείσες ή αποκρυβείσες φορολογητέες εκροές ύψους 43.295.172,62 ευρώ.

Από τους μέχρι σήμερα φορολογικούς ελέγχους έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Τα σχετικά ποσά φόρων, μαζί με μία επιπλέον περίπτωση για την οποία έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, ανέρχονται συνολικά σε 11.757.434,91 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ακίνητα εκατομμυρίων και πολυτελή αυτοκίνητα

Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψαν επίσης ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο μηχανισμός περιλάμβανε την απόκτηση και μεταβίβαση ακινήτων μεγάλης αξίας, αγορές πολυτελών οχημάτων, τραπεζικές συναλλαγές, εικονικές δανειακές συμβάσεις και μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.

Ενδεικτικά, εντοπίστηκαν συναλλαγές που αφορούσαν ακίνητα αξίας από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια ευρώ, καθώς και αγορές πολυτελών οχημάτων αξίας έως 665.500 ευρώ.

Τα ευρήματα των ερευνών: Μετρητά, κοσμήματα και 18 οχήματα

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και οχήματα. Κατά τη διάρκειά τους οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά, πολυτελή αντικείμενα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αναλυτικά, κατασχέθηκαν:

Χρηματικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ.

Δύο επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ.

18 οχήματα, εκ των οποίων 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα.

Επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης συνολικής αξίας 155.000 ευρώ.

Ρολόγια και κοσμήματα εκτιμώμενης συνολικής αξίας 500.000 ευρώ.

15 νομίσματα χρυσού χρώματος.

Εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS και μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων.

Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές τάμπλετ, σκληροί δίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Ιδιόχειρες σημειώσεις, σημειωματάρια και καταστάσεις με στοιχεία εταιρειών, φυσικών προσώπων, ποσοστά συμμετοχής, εισπράξεις, πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές.

Δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και μία μεταλλική σιδερογροθιά.

Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Για τη συλλογή και τη διασφάλιση των ψηφιακών πειστηρίων στα λογιστικά γραφεία παρασχέθηκε τεχνική υποστήριξη από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στην υπόθεση συσχετίστηκαν επίσης ευρήματα από προγενέστερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο της Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τότε είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ, καθώς και κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν άμεσα χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση 130 τραπεζικών λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.

Συνεργασία με αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και πιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, η έρευνα υποστηρίχθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (Homeland Security Investigations – HSI), τη βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία (HM Revenue & Customs – HMRC), ενώ συνέδραμε και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.

Οι 59 συλλήψεις και οι 149 κατηγορούμενοι

Συνολικά 59 άτομα συνελήφθησαν κατά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για άλλα αδικήματα κατά περίπτωση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση της εγκληματικής δραστηριότητας και τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών του δικτύου.