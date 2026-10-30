Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο 46χρονος, εν ενεργεία αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, που αναζητείται για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις, με στόχο πρώην συντρόφους του.

Τα τρία περιστατικά έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 46χρονος είναι πρώην σύντροφος και των τριών γυναικών.

Η στιγμή που μπαίνει στην πολυκατοικία της 36χρονης – Στάχτη το διαμέρισμα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού περίπου στις 02:10 εισήλθε στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα, και έβαλε φωτιά.

Σε βίντεο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ, έχει καταγραφεί η δράση του 46χρονου στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού.

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φαίνεται να ανεβαίνει με το ασανσέρ στον όροφο, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα της 36χρονης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, με μπιτόνι που περιείχε εύφλεκτο υλικό, έβαλε φωτιά, καταστρέφοντας την οικία της πρώην συντρόφου του.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό της κατοικίας, έσπασε και η τζαμαρία της μπαλκονόπορτας, ενώ στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη.

Δείτε φωτογραφίες μέσα από το διαμέρισμα:



​Συγκλονιστικά είναι όσα περιγράφει ο πατέρας της γυναίκας, ο οποίος κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο: «Μας παραπλάνησε. Εκεί έγινε όλο το παιχνίδι. Τον είδαν να κατεβάζει βαλίτσα, σακούλες και πράγματα, τα έβαλε στο αυτοκίνητο κι έφυγε. Εγώ έφυγα στις 19:30, δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο έξω. Ελέγχαμε τις κάμερες στις εννιά, στις εννιάμισι, στις δέκα, στις έντεκα… Τίποτα. Κοιμήθηκα.



​Την κόρη μου που έμενε μαζί του την είχα πάει εγώ στο μετρό, γιατί δούλευε νυχτερινή βάρδια έντεκα με επτά το πρωί. Στο κτίριο κοιμόταν η άλλη μου κόρη, με το παιδί της, στον τρίτο όροφο. Στις δύο και τέταρτο ουρλιάζει στο τηλέφωνο: “Μπαμπά, μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι!”.



​Όπως ήμουν με τις πιτζάμες, ξυπόλυτος, μπήκα στο αυτοκίνητο και έτρεξα εκεί, ειδοποιώντας ταυτόχρονα την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Η δεύτερη κόρη μου, που μένει στο διπλανό διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, αλλά ευτυχώς τώρα είναι καλά και επέστρεψε σπίτι.

Από την Ασφάλεια έμαθα μετά ότι λίγα λεπτά αργότερα πήγε στη Νυμφών και έκαψε τα άλλα αυτοκίνητα. Τον τελευταίο καιρό ρωτούσα την κόρη μου αν συνεισφέρει στα έξοδα και μου έλεγε “με το ζόρι πληρώνει έναν λογαριασμό”. Μας παραπλάνησε όλους».

Οι άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις

Η μανία του, όμως, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στις 2:35 στην οδό Νυμφών, επίσης στη Γλυφάδα, φέρεται να έβαλε φωτιά με στουπί στο όχημα άλλης πρώην συντρόφου, μιας 55χρονης, ενώ πυρπόλησε και το ΙΧ του νυν συντρόφου της 55χρονης. Στο σημείο εντοπίστηκαν από την Πυροσβεστική δύο στουπιά πάνω στα καπό των οχημάτων.

Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το όχημα, που καταστράφηκε ολοσχερώς, ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.

Ο αξιωματικός, σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Για τα τρία σοβαρά περιστατικά διενεργούν έρευνες τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας και Ηρακλείου.