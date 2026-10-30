Η δικογραφία της υπόθεσης «Χωριάτικο» έχει «πολύ δρόμο ακόμα», επεσήμανε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το πρωί της Παρασκευής 30/10 ο δικηγόρος δύο εκ των κατηγορουμένων, Παναγιώτης Κάσσης.

Όπως επεσήμανε στο ERTnews, στην παρούσα φάση η ανάκριση ασχολείται μόνο με τη φοροδιαφυγή, την απάτη κατά του ελληνικού Δημοσίου και την εγκληματική οργάνωση που σχετίζεται με τα φορολογικά αδικήματα, και «με τίποτα παραπάνω».

Παράλληλα, ο κ. Κάσσης τόνισε ότι για ορισμένα από τα αδικήματα δεν απολογήθηκε κανείς από τους κατηγορουμένους, επειδή, όπως εξήγησε, θα πρέπει πρώτα να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μαστροπεία, για την οποία «γίνεται πολύς λόγος», σημειώνοντας ότι δεν απολογήθηκε κανείς και ότι, για όσους αφορά, δεν υπάρχει κατηγορητήριο.

Αντίστοιχα, κανείς δεν απολογήθηκε για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, αυτό σημαίνει ότι εκκρεμεί έλεγχος από την αρμόδια Αρχή του νόμου 4557, όταν το υλικό παραδόθηκε στους ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση, και ότι δεν υπάρχει πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα.

Χαρακτήρισε δε αυτές τις ελλείψεις «βασικές» όταν αποδίδονται τέτοια κατηγορητήρια.

Δύο εντολείς, δύο διαφορετικές εξελίξεις

Ο κ. Κάσσης εκπροσωπεί δύο κατηγορουμένους. Ο ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος «δεδομένων των συνθηκών», ενώ ο δεύτερος, για τον οποίο όπως είπε δεν προέκυψε καμία φορολογική ή ασφαλιστική εκκρεμότητα στις επιχειρήσεις που λειτουργούσε, αφέθηκε ελεύθερος.

Ο δικηγόρος είπε επίσης ότι το κατηγορητήριο είναι ουσιαστικά κοινό για όλους και ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόσθεσε μόνο ότι ο προφυλακισμένος εντολέας του είχε μεγαλύτερη συμμετοχή από κάποιους άλλους.

Η γραμμή υπεράσπισης, όπως την περιέγραψε, είναι ότι ο προφυλακισμένος εντολέας του «ουσιαστικά ήταν ένας αχυράνθρωπος, ο οποίος για ένα τίμημα έκανε κάποιες ενέργειες», και ότι είπε την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο κ. Κάσσης διευκρίνισε ότι ο κατηγορούμενος ήταν ουσιαστικά «μπροστινός», δηλαδή εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης κάποιων επιχειρήσεων, και ότι αποδέχθηκε ότι αυτό έγινε για δικούς του λόγους.