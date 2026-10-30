Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται στο σύνολο της διαδρομής του κλεμμένου χαλκού, από την αφαίρεσή του μέχρι τις επιχειρήσεις, που τον παραλαμβάνουν και τον μεταπωλούν, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Με αφορμή τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που αφαιρούν χαλκό δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη σύλληψη όσων προχωρούν στις κλοπές, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και σε εκείνους που παραλαμβάνουν και αγοράζουν το κλεμμένο υλικό.

Σχετικά με την εξιχνίαση της υπόθεσης στην Πλάκα, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, διευκρίνισε ότι την έρευνα ανέλαβαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής, οι οποίοι συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Όπως σημείωσε, η έρευνα οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. έδωσε συγχαρητήρια στους πυροσβέστες για τη δουλειά τους, επισημαίνοντας ότι τις πρώτες ημέρες μετά το περιστατικό δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή.

Στο στόχαστρο και όσοι αγοράζουν τον κλεμμένο χαλκό

Η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι η Αστυνομία διερευνά συστηματικά τη διαδρομή των κλεμμένων υλικών, αναζητώντας όχι μόνο τους φυσικούς αυτουργούς των κλοπών, αλλά και τις επιχειρήσεις, που τα παραλαμβάνουν έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά.

Όπως εξήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αστυνομικές έρευνες έχουν οδηγήσει και στη σύλληψη υπευθύνων επιχειρήσεων που παραλάμβαναν το συγκεκριμένο υλικό και κατέβαλλαν μετρητά στους δράστες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αντίστοιχες υποθέσεις κλοπών μεταλλικών αντικειμένων, όπως τα καπάκια φρεατίων και ύδρευσης, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα είχε συλληφθεί άτομο στον Πειραιά για ανάλογη υπόθεση.

Ειδικότερα, για τους τρεις κατηγορουμένους στην υπόθεση της Πλάκας, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, με την Αστυνομία να έχει σχηματίσει σχετικές δικογραφίες.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τις προηγούμενες υποθέσεις τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. διαβεβαίωσε ότι οι αστυνομικές επιχειρήσεις για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε κλοπές χαλκού θα συνεχιστούν, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε υποθέσεις στη Θεσσαλία, όπου μέλη εγκληματικών οργανώσεων αφαιρούσαν χαλκό από σημαντικές εγκαταστάσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες, προκαλώντας σοβαρές φθορές με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στην Αττική, με οργανωμένες ομάδες να αφαιρούν μεγάλες ποσότητες χαλκού από εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.