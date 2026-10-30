Ένας 52χρονος με καταγωγή από τη Μολδαβία, ο Ιγκόρ με την εντυπωσιακή σωματική διάπλαση, βρίσκεται στο μικροσκόπιο του «ελληνικού FBI» για την υπόθεση με τον προφυλακισμένο πλέον Mr Χωριάτικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που είχε κομβικό ρόλο στο strip club της λεωφόρου Συγγρού και μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης.

Από το προανακριτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι διωκτικές αρχές, προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε με αυστηρή και κάθετη ιεραρχία, «επαγγελματική» οργάνωση και υπό την… ομπρέλα επίορκων αστυνομικών.

Η παρουσία του 52χρονου Ιγκόρ ήταν αρκετή για να προκαλέσει τρόμο -τόσο στις κοπέλες που εργάζονταν όσο και στους… απείθαρχους θαμώνες-, καθώς είχε αναλάβει την περιφρούρηση τόσο του strip club στη λεωφόρο Συγγρού, όσο και αυτών σε Μιχαλακοπούλου και Μεταμόρφωση.

Το όνομα του θηριώδους Γεωργιανού ήταν συνώνυμο της λεκτικής και σωματικής βίας, ενώ μεταξύ των αρμοδιοτήτων του -όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές- ήταν να έχει υπό την εποπτεία του τις εισπράξεις από τους «χορούς» των εργαζόμενων εκεί γυναικών.

Για την ώρα ο 52χρονος Ιγκόρ παραμένει ασύλληπτος, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο.

Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής, Ρίζος Ρίζος – Σήμερα απολογούνται 29 κατηγορούμενοι

Εντωμεταξύ, επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Χωριάτικο» που απολογούνταν μέχρι τα ξημερώματα σε μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Ανάμεσα στους προσωρινά κρατούμενους είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αλλά και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος εμφανίζεται ως στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, από τους συνολικά 30 που έδωσαν χθες εξηγήσεις, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, μεταξύ αυτών και ο γιος του «Mr Χωριάτικο» στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον και καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος γιος του επιχειρηματία αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη. «Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στη διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων στο απολογητικό του υπόμνημα, πως η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου άλλοι 29 κατηγορούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο αρχιλογιστής της Ρόδου, ο οποίος θεωρείται κομβικής σημασίας.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, οι οποίες γίνονται σε τρεις ανακριτές, θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.