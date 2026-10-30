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Επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Χωριάτικο» που απολογούνταν μέχρι τα ξημερώματα σε μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Ανάμεσα στους προσωρινά κρατούμενους είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αλλά και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος εμφανίζεται ως στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, από τους συνολικά 30 που έδωσαν χθες εξηγήσεις, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, μεταξύ αυτών και ο γιος του «Mr Χωριάτικο» στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον και καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος γιος του επιχειρηματία αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη. «Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στη διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους» φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων στο απολογητικό του υπόμνημα, πως η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα» φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σήμερα απολογείται ο «Daddy» από τους Φούρνους «Χωριάτικο», σε τρεις ανακριτές οι 30 από τους κατηγορούμενους

Σήμερα περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου άλλοι 29 κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο αρχιλογιστής της Ρόδου, ο οποίος θεωρείται κομβικής σημασίας.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, οι οποίες γίνονται σε τρεις ανακριτές, θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.